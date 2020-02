Shamira Santana: «Nervios hay muchísimos, hay días que no duermo bien»

— ¿Cómo surge la opción de presentarte a reina del carnaval 2020?

— Un jueves 12 de diciembre estaba preparándome para un desfile y me llamó mi diseñador, Juan Francisco Sánchez, y me preguntó si me gustaría presentarme a reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Muy emocionada le dije que sí. Ni me lo pensé un segundo.

— ¿Cómo estás viviendo todo el proceso? ¿Muchos nervios?

— Cada proceso, cada cosa que hago lo vivo con mucha emoción porque es una experiencia que no se sí podré volver a repetir. Ya me he probado cositas del traje, no me deja verlo todo porque quiere que sea, en cierta manera, una sorpresa para mi, que me lleve la sorpresa de la estructura, pero sí he visto algo y estoy muy emocionada. Nervios hay muchísimos, hay veces que no duermo bien. Me dicen que lo disfrute, que me olvide de los nervios, pero el día que deje de tener nervios me dejaré de presentar.

— ¿Qué es lo que te gusta del carnaval?

— Lo que más me gusta es todo. Amo el carnaval lo vivo muy adentro, me pongo muy nerviosa en la época del carnaval. Si fuese por mi estaría todo el año de carnaval.

— ¿Qué supondría para ti ser reina del carnaval 2020?

— Supondría un empujón hacia el mundo de la moda.

— ¿A quién se lo dedicarías?

— Antes que nada a mi equipo porque sin ellos no sería todo esto una realidad, a mi familia y a la gente que me apoya porque sin ellos no sería posible, pero sobre todo a una persona muy especial que es mi sobrino. Con tan solo nueve añitos tiene más ilusión que yo de verme en el parque Santa Catalina. Es mi apoyo incondicional.

— ¿Qué crees que puedes aportar como reina que no puedan las otras?

— Creo que mi punto fuerte es que al estar metida en el mundo de la moda podría darle un realce que quizás otra niña no podría darle.

— ¿Qué te parece que haya gente que considere machista este tipo de concursos?

— No creo que sea una gala machista, me parece mal. Tenemos derecho a presentarnos.

— Este año un chico ha intentado presentarse a la gala de la reina. ¿qué te parece?

— Me parece bien pero sí es verdad que me gustaría que hicieran una gala de rey, no cambiando la gala de la reina. Es verdad que todo el mundo tiene derecho y que tienen que poder cumplir su sueño pero sí es verdad que el carnaval ya tiene bastante años, que siempre se ha seguido las normas de cada gala y creo que las normas no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Opino que también es muy difícil cambiar la mentalidad de la sociedad que tenemos hoy en día.

— ¿A que otro concurso te presentarías sin dudarlo?

— A las comparsas, mi otra pasión es bailar y me encantaría concursar con ellas algún día. Desde pequeña siempre quise estar en una pero por los estudios y por la falta de tiempo para compaginar las dos cosas no pude. No tenía tiempo libre para poder participar en los ensayos tan duros que tienen.

— ¿Cuál es tu recuerdo carnavalero más divertido?

— Todos los años hago noche para conseguir una entrada para la preselección drag queen en el parque Santa Catalina. Es una noche súper divertida, toda la noche despierta riéndonos con todos los que hacen noche allí. Es algo inolvidable.

— ¿Cuál es tu cuento preferido? ¿Porqué?

—Para mi el cuento preferido es La Cenicienta, me identifico un poco con ella porque se convierte en una gran princesa esa noche que es como me identifico yo en la gala de la reina.

— ¿De qué disfrazaría al alcalde? ¿y al presidente del Gobierno?

— La verdad que no sabría qué contestarte, no se me ocurre nada.

—¿Eres más de cine o de series? ¿Cuál es la última que has visto?

— De series. La última que he visto es La casa de papel, te la recomiendo al 100%.

— Si te concedieran tres deseos, ¿cuáles serían y porqué?

— El primero ser reina del carnaval porque para mi sería un orgullo, desde pequeñita he estado esperando este momento, y porque para mi sería un orgullo ser la imagen de mi carnaval, del carnaval de la capital grancanaria, el segundo sería crecer como modelo porque es un mundo que también me apasiona y el tercero salud y que todo salga bien.