Es una desilusión muy grande, mis muebles no me caben aquí», comenta Josefa García tras culminar la visita que realizó este viernes a las 60 viviendas que el Ayuntamiento capitalino finalizará «en un mes» y entregará «en unas ocho semanas» dentro del plan de reposición de Tamaraceite, como explicó el edil de Urbanismo, Javier Doreste, también presente en el recorrido que por grupos realizaron los adjudicatarios de unas residencias que vienen a suplir las pertenecientes al Patronato Francisco Franco, ya demolidas.

Estos dos bloques de 30 viviendas cada uno comenzaron a edificarse en junio de 2017, con una inversión de 4.835.907 euros, en la parcela que ocupaban 86 casas que presentaban en la mayoría de los casos un importante deterioro y no superaban los 40 metros cuadrados. Pero a Josefa los más de 60 de la que inspeccionó junto a algunos familiares -igual a la que la han adjudicado en ese mismo inmueble- se le hicieron pocos.

«La habitaciones son más chicas que las teníamos», afirma convencida al tiempo que pone en duda que el dormitorio principal, que cuenta con un baño, pueda albergar sus enseres. «No cabe ni el ropero», se lamenta mientras una técnica del Ayuntamiento le recuerda las dimensiones su antigua morada. «Lo que pasa es que la distribución cambia y la percepción es diferente», le explica.

Sin embargo, ella sigue sin estar convencida. «Mucha solana y poca cocina», dice de una vivienda que dispone de otros dos dormitorios, un segundo baño y un salón «que sí es grande».

A María Jiménez lo que no le convence es el piso que le han adjudicado, porque no se ubica en el inmueble levantado en la calle San Juan de Ávila, «donde he vivido siempre», sino en el que da «a la calle San Daniel». Su disgusto fue de tales dimensiones que se tuvo que sentar antes de efectuar la visita a las viviendas del primer piso de ese edificio - las únicas que se pudieron recorrer porque los ascensores todavía no está en uso- y ponerse «una pastilla debajo de la lengua».

Y es que señala que esta mudanza al edificio a punto de concluirse, y a la que se ha visto obligada «porque yo en mi casa no tenía humedad ni nada porque yo la cuidaba y la arreglaba, y no me quería venir», le ha provocado un problema cardiaco. «Me dio un infarto», explica al tiempo que insiste en que solo se trasladará a la casa «que elegí yo».

Yurena López tampoco sale del todo satisfecha después de ver una vivienda similar a que la ha correspondido a su padre en la quinta planta y en la que va a vivir con otros miembros de su familia. «Somos seis personas y las tres habitaciones son pequeñas, como no pongamos literas», comenta. En cualquier caso, reconoce que «no nos podemos quejar» si lo compara con «como estábamos antiguamente en las del Patronato».

Cándido Perera también se va con buenas sensaciones después de conocer su futuro hogar, un espacio al que podrá volver para tomar medidas en breve, explicaron los técnicos de Urbanismo. «La veo bien, la cocina un poco pequeña pero nos apañaremos».