Medio millar de corredores participan en la carrera solidaria Super Agente Kids

En las categorías de ‘Chupetines’, ‘Chinijos’, ‘Benjamines’, ’Alevín’ y ‘Juvenil’, los pequeños corredores han cubierto diferentes distancias en un acto que se organiza con motivo de la celebración del patrón de este cuerpo de seguridad, el Cristo de la Vera Cruz, y que además tiene un fin solidario, ya que se ha recogido material escolar y productos de higiene para destinarlo a personas que puedan necesitarlo.

Durante la jornada lúdica, en la que estuvieron presentes el concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez, y el concejal de Deportes, Aridany Romero, los menores disfrutaron de una serie de actividades para conocer la labor que realiza la Policía Local, como una exhibición de coches patrulla y motos, una demostración de la unidad canina o una muestra del parque de educación vial.

En el marco de esta fiesta para conmemorar al patrón de la Policía Local, también se ha llevado a cabo el Campeonato de Surf y Bodyboard para menores de 18 años, una prueba que se enmarca en el Circuito Nacional Junior en las categorías sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18.