Medina minimiza los daños en Santa Ana

La concejala de Carnaval del Ayuntamiento capitalino, Inmaculada Medina, explicó ayer que «el destrozo que ha habido en la plaza de Santa Ana» durante las labores de desmontaje del escenario sobre el que el viernes se desarrolló el acto de lectura del pregón de la presente edición de la fiesta, protagonizado por Roberto Herrera, se debió a «un accidente de un camión que le dio un golpe a los muros».

La edil reconoció que «fui la primera que me asusté» al ser informada de lo sucedido ya que se trata «de un casco histórico, en una plaza como esta con toda la obra de cantería».

Sin embargo, expuso, «enseguida me advirtieron que no me pusiera tan mal» porque «la obra que hay que hacer es muy normal» ya que la zona afectada se limita a la parte que «se hizo hace 20 años, cuando el señor Soria cambió toda esa piedra, que no es de cantería».

Medina explicó que durante la mañana de ayer mantuvo «una reunión con la empresa» responsable de los trabajos de desmontaje para determinar si la obra de reparación «la hacemos nosotros o se hace cargo la aseguradora, que es lo que estamos viendo ahora».

Añadió que los desperfectos se limitan a un lateral de la plaza, la zona «en la que un camión, a la hora de hacer el desmontaje del escenario del pregón, se fue para atrás y le dio un golpe».

La edil capitalina insistió en que la parte de la plaza afectada por este accidente «no es para nada una zona protegida ni ningún espacio en el que tengamos que tener cuidado porque se trate de obra de cantería, ya que fue cambiada hace 20 años por el señor Soria».

La Asociación de Vecinos de Vegueta y Triana del casco histórico capitalino denunció los hechos ocurrido en Santa Ana a través de las redes sociales y se lamentaba de que aunque se reparara la zona dañada ésta nunca quedaría igual.

Pero la responsable de la principal fiesta de la ciudad se mostró contundente al señalar que la parte afectada «no es cantería, es bloque».