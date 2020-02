Medina: «La legalidad nunca se negocia»

La concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, se pronunció ayer sobre la polémica surgida por la ausencia de Los Chancletas de la final de murgas de esta noche en Santa Catalina por una descalificación sin confirmación oficial, afirmando que éste es su «quinto carnaval y curiosamente siempre hay problemas con los mismos».

A preguntas de los periodistas en su visita a las instalaciones del hospitalito de las fiestas, en la calle Simón Bolívar, apuntó que «estamos para cumplir la legalidad» y «a mí siempre me habrán escuchado decir que la legalidad nunca se negocia». Además, arremetió contras los que «salen ahora en defensa del carnaval, los mismos que han permitido que se destruya y que aquí no haya otro tipos de actos, precisamente en esta zona».

Medina insistió en que «cumplimos con la más estricta legalidad» y recordó que las «bases las hacemos la organización con la Figruc, que es la representante de todos y cada uno de los grupos».

Asimismo, hizo una recomendación. «Léanse las bases de los concursos, de todos», indicó. Y en el caso de las normas que regulan el concurso de murgas, centró su petición de lectura en los «artículos 2, 8 y 16».

Expuso que «la interpretación» de esas normas «es como siempre, diferentes y variadas» pero «la verdad es una». Añadió que «todos sabemos lo que es un concurso de murgas, que a muchos les va la vida en ello, pero hay que respetar las normas que todos nos hemos dado».

Sobre la petición de Los Chancletas de conocer el acta del jurado antes de la final de hoy, la edil -que no descartó la posibilidad de que se puedan cambiar las bases del certamen murguero, para lo que «nos volveremos a sentar»- reiteró que «el artículo 16 dice claramente cuándo se publican las actas, cuándo se publican los datos de cada una de las murgas, tanto de la fase como de la final». Algo que «se cambió» de acuerdo «con la Figruc», porque «antes en las fases tenías una puntuación que arrastrabas a la final», .

Medina volvió sobre el artículo 16 de las bases, en el que se recoge que «una vez acabe la final, en un plazo máximo de cinco días hábiles, se publicarán los resultados de todas y cada una de las fases», y dijo que este año, «para evitar más problemas», se va a acelerar y «el domingo por la tarde o el lunes por la mañana» ya «estarán publicadas».

Destacó que «el jurado tiene un papel y la organización otro» y que esta última debe «velar porque se cumplan todos los requisitos» consensuados con la Figruc.

Sobre si Los Chancletas fueron descalificados dijo que «no soy miembro del jurado, soy concejal» y «solo me dirijo al jurado para saludarlos y darles las gracias». Pero «no entro en ninguna habitación donde esté el jurado porque yo no influyo, no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer ahora». Aseguró que ese aspecto se sabrá al publicarse las actas.

Por último dijo que la Figruc pidió a la organización «que hubiera dos personas» en todos los actos para velar «por el cumplimiento de todos los puntos de las bases, en este caso también».