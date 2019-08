Más ruido y peleas nocturnas en Guanarteme

No es la primera vez que los residentes de Guanarteme se quejan por este tipo de problemas. La pasada noche uno de los vecinos denunciaba gritos y ruidos durante la madrugada.

Los ruidos e incidentes de este tipo se han convertido en algo habitual por las calles del distrito. Los vecinos no aguantan más la situación, están cansados de tener que despertarse a altas horas de la noche y no poder dormir tranquilos. Aunque los avisos a la policía son continuos, los hechos se repiten todas las semanas, parece no haber solución para esta situación tan molesta e incómoda para los residentes de la zona.