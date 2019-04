Maica: «Si no hay cambios, el Club Náutico muere en 10 años»

Su candidatura a la presidencia se basa en que la entidad vuelva a ser un referente social, cultural y deportivo. Si gana las elecciones del próximo 11 de abril, entre otras cosas, se convertiría en su primera mujer presidente.

¿Qué es lo que propone para el Real Club Náutico de Gran Canaria?

Crecí en el Club Náutico y quiero recuperar su esencia, que todos los socios volvamos a disfrutar de este espacio, que no es un gimnasio ni un parking, sino todo un referente dentro de la ciudad y dentro de la isla. Tenemos que revitalizarlo porque si no morirá en 10 años. Tiene que volver a ser un club social apto para todo el mundo. Un lugar donde puedan ir las familias y un espacio de diálogo.

¿Qué es lo que ha pasado para que hoy no sea un club de referencia?

Desde nuestro punto de vista, el Club Náutico se está convirtiendo en el club privado del presidente Fernando del Castillo, que también se presenta a las elecciones pero con un proyecto obsoleto que se caracteriza con la continuidad, por seguir haciendo lo que ha estado haciendo todo este tiempo. No podemos permitir que se contraten familiares porque lo prohiben los estatutos. No podemos permitir que sea un club dictatorial en donde se hace lo que dice el presidente y punto. El Club Náutico es un club familiar, no el club de una familia.

A su juicio, ¿cuál es el problema actual del Club Náutico?

No puede ser que los únicas personas que se encuentren a gusto sean las personas de más edad. Tenemos que volver a ser un club para todos: para niños y niñas, jóvenes, mujeres y hombres. Y hoy día no es así. Solo hay que ver la candidatura de Fernando del Castillo: 15 hombres, ninguna mujer... ¿no hay ninguna mujer preparada? Es indignante. Ni es representativo de una sociedad del siglo XXI ni del Club Náutico de Gran Canaria, en donde hay más socias que socios.

Por otra parte, de los quince candidatos con los que ganó las pasadas elecciones, trece han dimitido. Y han dimitido por no estar de acuerdo con su gestión. No sé si es legítimo que siga al mando cuando más del 90% del equipo ya no está. Es indignante echar a una socia de “por vida” por criticarlo en una junta. El presidente entendió que ella estaba atentando contra la dignidad del Club Náutico. O sea, estamos viviendo una dictadura en toda regla.

¿Qué es que lo propones?

Estamos aquí para dinamizar el club, para que vuelva a ser algo familiar. Los niños, hoy día, no tienen cabida y no solo son parte de nuestra vida, son los futuros socios. Si ellos no tienen cabida, dentro de 10 años no tendremos Club Náutico.

Me presento con ilusión y con mucha gente joven, hombres y mujeres del siglo XXI, con muchas ganas de crear actividades sociales, culturales y deportivas. En este último ámbito queremos que vuelva a existir un proyecto olímpico, como hasta hace pocos años, que vuelvan a salir deportistas de élite que se hayan desarrollado en nuestras instalaciones. Para eso, necesitamos que la gente venga a votar el día 11 de abril. No solo los que vienen de forma regular al Náutico, sino todos los que pagan la cuota por arraigo pero entienden que ahora no les ofrecemos nada. Tienen que venir a votar porque de ellos depende que se produzca el cambio para recuperar el Club Náutico con el que hemos crecido.