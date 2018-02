Luna de miel en la gala ‘drag queen’

Mario Bustos llegó en octubre a la capital a la capital grancanaria procedente de su Argentina natal y desde ese momento tuvo claro que asistir a la gala drag era una prioridad. «Siempre la veía por la tele, por el canal internacional», explica mientras aguarda su turno en una fila de la que empezó a formar parte a las 17.00 horas del domingo junto a Luis Cabrera, el venezolano con quien se casó el 15 de diciembre pasado y que tampoco la ha visto nunca en directo pese a que reside en la isla desde 1999. «La luna de miel es acá», afirma entre risas.

A escasos metros de la taquilla, este originario de Santa Fe, «de donde es Messi», reconoce que «no me puedo creer que esté aquí». Añade que pasar tanta horas al raso «ha merecido la pena» a pesar de que «ha hecho mucho frío, viento y llovió en la madrugada». Además, destaca que «la gente ha sido muy solidaria» pues no dudaron en cederles incluso un paraguas.

Sin embargo, en esto de pernoctar en el parque Sandra Pérez le lleva mucha ventaja a esta pareja de recién casados, no en vano suma diez años siendo la primera de la fila y no se ha perdido ninguna edición de la gala drag. Este año inició su singular vigilia el sábado «desde que terminaron las comparsas». Apunta que no se plantea lo de comprar las entradas por internet y explica que para aguantar las bajas temperaturas y la mucha agua que no dejó de caer «desde las dos y media de la madrugada» solo existe una fórmula: «chocolate caliente, mantas y ganas, muchas ganas».

José Luis Ramírez, vecino de Schamann, se estrena en esto de hacer cola para conseguir las cuatro entradas por persona que se permiten adquirir para la gala drag, «aunque ya hice cola la semana pasada para la preselección». En su caso lo hace por su mujer «para que venga y se divierta un poco, no por mí». Por eso no le pesa haber soportado el mal tiempo que ha hecho y el fuerte viento que se registró durante la noche y que puso en peligro la integridad de la caseta en la que se cobijó con otros compañeros de fila. «El viento casi se la lleva», dice.

Señala que en la espera muchas personas se han parado y se ha interesado en saber qué hacían. «Nos preguntaban que para qué era esto y que si era para una manifestación», comenta divertido.

En el caso de Davinia Ventura las destinatarias de sus entradas son su madre y su hija Sara, «que es fan de Grimassira y de Drag Légora, que es el mecánico nuestro».