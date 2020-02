«Luché durante cuatro años para poder cumplir esta ilusión»

— ¿Cómo surge la opción de presentarte a reina del carnaval 2020?

— Mi abuela antes de su fallecimiento, hace cuatro años, me había dicho que una de sus mayores ilusiones sería verme como candidata a reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria porque ella había sido diseñadora de fantasías de reina hace muchísimos años. Entonces su ilusión era que saliera de candidata a reina uno de los años. Luche durante cuatro años para poder cumplir con esa ilusión, me presentaba a castings y no me cogían, hasta que este año fue la vencida y me escogieron. Fue una lucha sin descanso, llevo una medalla de oro colgada del cuello con el rostro grabado de mi abuela en su recuerdo, es por ella. Siempre la tengo muy presente.

— ¿Cómo estás viviendo todo el proceso? ¿Muchos nervios?

— Sinceramente, estoy viviendo todo este proceso con mucho agobio y nervios pero, por encima de todo, con muchísima ilusión. Lo estoy viviendo con mucha intensidad y la verdad es que me está gustando mucho la experiencia, con mis compañeras, con mi diseñador y su equipo y con mi familia. Me he probado el traje, en mi caso estoy yendo todos los días al taller probándome la fantasía y rectificando algún detalle. No paramos, hasta el último detalle.

— ¿Qué es lo que te gusta del carnaval?

— Lo que más me gusta del carnaval es su esencia. Lo que desprende, la felicidad que emana porque en el carnaval cualquier persona puede ser quien quiera ser. Te puedes convertir en quien quieras, en un personaje durante el carnaval. Es pura fantasía.

— ¿Qué supondría para ti ser reina del carnaval 2020?

— Para mi ser reina del carnaval 2020 sería una locura máxima, me encantaría ser reina del carnaval. Para mi sería subir en la nube más alta del cielo.

— ¿A quién se lo dedicarías?

— Se lo dedicaría a mi abuela, sin duda alguna. De hecho el nombre de mi fantasía tiene que ver con ella, Soy la luz que hay en ti, porque siempre había dicho que mi abuela era mi luz.

— ¿Qué crees que puedes aportar como reina que no puedan las otras?

— Como me ves no soy la típica chica que se suele ver sobre una pasarela o un escenario, creo que podría aportar precisamente eso. Soy una chica con curvas, rellenita y con una cara más redondita. Creo que daría un mensaje a las demás chicas de que sean como sean que luchen por su sueño, que su físico no es un obstáculo, que luchen. Ese sería mi mensaje, mi aportación como reina del carnaval. Que luchen porque cualquiera puede ser como quiera ser, su físico, su sexo o su raza no es nunca un obstáculo.

— ¿Qué te parece que haya gente que considere machista este tipo de concursos?

— Creo que la mujer tiene que ser empoderada y la mujer se puede vestir como quiera. La mujer y el hombre, los somos libres, estamos en un país libre y podemos hacer lo que queramos y el que sea machista que no mire.

— Este año un chico ha intentado presentarse a la gala de la reina. ¿qué te parece?

— Si se quiere presentar que se presente, aquí cada cual es libre. Que se ponga una corona y que se ponga con nosotras.

— ¿A qué otro concurso te presentarías sin dudarlo?

— Hace años fui drag queen quise probar, no fue lo mío la verdad pero me gustó un montón la experiencia con los compañeros. Participé en varias galas de barrios y fiestas, fue algo muy divertido. Empece en 2010 y terminé en 2015, nunca me presenté a la preselección. Fue algo muy divertido la verdad, mi nombre drag era Aisha.

—¿Cuál es tu recuerdo carnavalero más divertido?

— Mi recuerdo carnavalero preferido fue el año pasado que baile con Esther Pérez, reina del carnaval 2018, que participó en la gala drag 2019 como Drag Terpsícore. Teníamos un gran rabo, porque íbamos de mono, y no parábamos de pisarnos el rabo entre nosotros, y de decirnos ‘cuidado con la cola’. En el momento nos hizo mucha gracia la verdad. Esther es un amor de persona.

— ¿Cuál es tu cuento preferido? ¿Porqué?

— Mi cuento favorito es La Bella Durmiente. No tanto por la bella si no por su malvada, Maléfica, me encanta. Porque Maléfica no es mala, habla del amor de la madre, de que el beso de amor verdadero no es el de un amante que no conocemos si no el de tu madre, ese es el amor verdadero. Ese mensaje de ella me gusto muchísimo. El amor de madre y también el mensaje de que Maléfica no parió a Aurora, que madre no es la que pare si no la que cría, y eso me gustó.

— ¿De qué disfrazaría al alcalde? ¿y al presidente del Gobierno?

— Al alcalde de Pinocho, le pega. Al presidente del Gobierno de Maléfica, con unos cuernos, le quedaría bien.

— ¿Eres más de cine o de series? ¿Cuál es la última que has visto?

— Soy más de cine, la última que vi en mi casa fue La chica danesa en mi casa. Me encanta, trata del primer caso de una mujer transexual documentado por la historia. Cuenta la historia de la pareja, de cómo ella convive con su marido durante el tránsito a ser mujer y era una historia real, me encantó.

— Si te concedieran tres deseos, ¿cuáles serían y porqué?

— Que mi abuela regresará, que me viera encima del escenario y que ganase para poder dedicárselo en persona.