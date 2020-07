Limpieza alerta sobre la «privatización» del servicio

Los trabajadores, de hecho, tenían previsto un aviso de huelga para el pasado 17 de marzo, que quedó congelado por el estado de alarma por coronavirus . Ahora trazan una nueva hoja de ruta con la que pretenden conseguir que «el alcalde Hidalgo cumpla con la palabra que nos dio en abril del año pasado, un mes antes de las elecciones, cuando se sacó una foto y llegó a un acuerdo con nosotros para que la plantilla llegará a ser de 1.200 personas. A pesar de que eso incluso fue publicado en el Boletín Oficial no solo no han cumplido, sino que no somos ni 400», señalan enfadados.

Denuncia que la política laboral se marca en los juzgados

Los miembros del comité de empresa subrayan que «ahora mismo no hay nadie en los despachos para dirigir esto. No tenemos ni director general ni gerente, ni se ha convocado un concurso para esas plazas. Ya no es que no se haga nada para poner en marcha la Relación de Puestos de Trabajo que negociamos con Hidalgo, es que la política laboral se decide, atendiendo a todas las demandas que se presentan por los distintos casos, en los juzgados. Donde nos volvió a invitar ir Inmaculada Medina en la última reunión que tuvimos con ella el pasado 17 de junio».