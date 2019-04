Los interinos tomarán posesión antes de mayo

Las personas que superaron las pruebas convocadas por el Ayuntamiento capitalino en octubre de 2016, para suplir bajas y vacantes de auxiliares de gestión y operarios de servicio, se concentraron en la mañana de este jueves en las Oficinas Municipales de León y Castillo para reclamar su incorporación a un puesto para que el algunos ya han sido llamados en dos ocasiones y por el que incluso renunciaron a sus antiguos trabajos.

«Saqué la oposición, me quedé en el número dos. Me hicieron un llamamiento, primero hace un año, y en el segundo, que pensaba que ya era firme porque me dijeron que en 10 o 15 días me llamaban, dejé mi trabajo. Pero un año después sigo esperando», se lamenta Guillermo García una de las personas que aguardan incorporarse como operario de servicio a la administración local capitalina.

Asegura que «cada vez que llamamos nos dicen que en 10 o 15 días, que el expediente está en Intervención». Lo cierto es que causó baja en su trabajo como encargado de obra «a raíz del llamamiento» y «me he visto un año con el culo aire».

Víctor Hernández es otra de las personas que superó el proceso de selección para la categoría de operario de servicio. «Lo que más duele es que la jefa de Recursos Humanos nos mienta cada 15 días», expone. Reconoce que «me han paralizado la vida» porque a pesar de estar en paro no ha buscado trabajo «porque estamos deseando entrar».

Vanessa Martel superó las pruebas de auxiliar de gestión y recuerda que la convocatoria que se hizo en 2016 «era urgente, de extrema necesidad porque necesitaban cubrir jubilaciones». Sin embargo, «tardaron un año en sacar el primer examen» y «nuestra lista está publicada desde abril de 2018».

A Isora Betancor la llamaron en agosto de 2018 y tras muchos aplazamientos, desde Recursos Humanos le confirmaron «que en febrero de este año se nos daría fecha y hora de la toma de posesión». Pero eso no se produjo y ese mismo mes su empresa hizo recorte de personal y ella perdió su empleo.

Mientras estas personas reclamaban su incorporación, la edil de Fomento, Inmaculada Medina, se acercó a ofrecerles explicaciones en nombre del gobierno local y se comprometió a que, entre este jueves y el viernes, «los trabajadores sociales van a ser llamados para que tomen posesión el lunes (día 8) a las 13.00 horas». Además, dijo que «los auxiliares administrativos van a ser llamados del 8 al 12» de este mes, hasta el «número 45 de la lista», y los ocho operarios de servicio lo harán «del 22 al 27». «Esto es para decirles cuándo tienen que venir y tomar posesión de su plaza», indicó. Recordó además que «hemos hecho un esfuerzo ímprobo para poder cubrir el Capítulo I».

Por su parte, Penélope Rubio, representante de UGT en el Consistorio capitalino, expuso que «los operarios de servicio fueron llamados para incorporarse desde enero de 2017», hecho que no se ha producido hasta la fecha. Añadió que este llamamiento se produjo «en dos ocasiones» y que «en el caso de los auxiliares de gestión también han sido llamados 25 que tampoco se han incorporado».

Por eso reivindica «que el Ayuntamiento cumpla con sus promesas y se incorporen porque son necesarios y para eso ha creado las listas de reserva». Tras la conversación de Medina con las personas que exigen su incorporación, Rubio reclamó que «cumplan con las fechas porque es sumamente necesario para el Ayuntamiento la incorporación de este personal para mejorar los servicios». Desde la entidad sindical entienden que el retraso en la incorporación perjudica a las personas que aspiran a entrar en la administración y también a las que ya trabajan en ella «porque estamos esperando que se incorpore personal nuevo porque hay mucho volumen de trabajo», y recordó que muchos de los auxiliares de gestión van a servicios sociales.