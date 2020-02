«Llevo toda mi vida deseando ser reina del carnaval»

— Se lo dedicaría a todo mi equipo que trabaja día y noche, a mi familia que me apoya y a toda la gente que me sigue en redes que es una pasada. El día de la presentación fue algo abrumador. Toda esa gente apoyando son tan necesarias.

— De una manera diferente a la del año pasado porque en 2019 para mi todo este proceso era nuevo y ahora de alguna manera ya se por dónde van los tiros y como es todo el proceso. Eso no quita que lo esté viviendo con muchísima ilusión por ver que nos depara este carnaval de cuento. Ya me he probado el traje, me he probado cositas y estoy muy cómoda. La verdad es que estoy muy contenta porque no me esperaba el resultado que está teniendo. De momento nervios no tengo muchos, estoy bastante tranquila. El día de la presentación sí tuve un subidón de ilusión por lo que estaba viviendo, pero estoy tranquila la verdad.

— Mis patrocinadores, Bahía Blue 21 y Led Siete Isla, y mi diseñador, Alberto Pérez, me lo propusieron y yo me lo pasé tan bien el año pasado cuando me presenté al carnaval de Una noche en Río , donde quedé primera dama de honor, tanto con mis compañeras como con mi equipo que decidí aceptar y repetir la experiencia.

— ¿Qué te parece que haya gente que considere machista este tipo de concursos?

— No considero que sea una gala machista, creo que es una gala que elige a la reina de la ciudad, que lleva muchos años y no creo que se denigre a la mujer, para nada. No me gustaría que cambiará, es una gala muy bonita y creo que hay cabida para todo el mundo en los diferentes concurso del carnaval.

— Este año un chico ha intentado presentarse a la gala de la reina. ¿qué te parece?

— Sí, personalmente no me gusta porque me gusta tal y como está. Sí cambia no pasa nada porque todo evoluciona, pero me gusta tal y como está. Sí hay más chicos que se quieran presentarse estaría bien que se hiciera una gala del príncipe o el rey del carnaval, sería muy bonito tener al rey y a la reina. Pero personalmente tal y como está la gala no creo que se deba modificar.

¿A qué otro concurso te presentarías sin dudarlo?

— Me presentaría a todos la verdad (risas). A drag también, he sido bailarina de drag durante muchos años y si pudiese lo haría aunque con la reina estoy bastante contenta.

—¿Cuál es tu recuerdo carnavalero más divertido?

— Cuando era pequeña iba a ver las galas con mis padres, me divertían un montón. Tengo muchos recuerdos porque lo vivo todo, voy a todos los actos, desde toda la vida. Por eso es difícil elegir un único momento o un solo recuerdo.

— ¿Cuál es tu cuento preferido? ¿Porqué?

— Mi cuento preferido es La Cenicienta, mi vídeo de presentación fue de La Cenicienta, me parece maravilloso cuando el hada madrina le pone el traje y me gusta mucho que el príncipe le de su zapatito de cristal. Mi diseñador es como mi hada madrina (risas).

— ¿De qué disfrazaría al alcalde? ¿y al presidente del Gobierno?

— Wow (risas). Supongo que al alcalde le disfrazaría de príncipe azul ya que va de cuento, al presidente también. Los dos a juego (risas).

— ¿Eres más de cine o de series? ¿Cuál es la última que has visto?

—Soy más de teatro, me gusta muchísimo, más que el cine y las series, y eso que estoy enganchada a Netflix. La última obra fue La jaula de las locas en Madrid ahora que estuvimos en Fitur, me gusto muchísimo también vi aquí, en el Teatro Pérez Galdós, La Familia Addams, tiene un montaje buenísimo. De series estoy enganchada a la nueva de RuPaul, Aj & the Queen de Netflix, es muy divertida.

— Si te concedieran tres deseos, ¿cuáles serían y porqué?

— Si es antes de la gala, ganarla que me encantaría (risas). Que hubiese más estabilidad económica en la isla para todo el mundo porque es verdad que hay mucha gente que lo está pasando muy mal, no es por decir lo típico porque es verdad, y tercero que el carnaval durase un poco más, todo sea dicho de paso. Con tres meses estaría bien (risas).