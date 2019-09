Limitar el alquiler vacacional por distritos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, aunque asume las restricciones competenciales que impiden que entre a regular el alquiler vacacional en la ciudad, sí que valora futuras acciones que están a la espera de un cambio normativo que le permita actuar. Fragmentar el mapa de la capital y limitar el porcentaje de viviendas que se pueden destinar a dicha actividad según las circunstancias de cada localización es una de las posibles medidas.

Así lo refiere Javier Doreste, responsable de Urbanismo en el gobierno municipal. «Una idea que hemos lanzado es que se nos permita asignar cuotas. Dividir la ciudad como se hace en ciudades como París o Berlín, donde se divide la ciudad por zonas y se fija el precio máximo de los alquileres por esa zona. Vegueta tiene una cuota asignada de camas hoteleras por el Plan General, no se pueden hacer más de 500 camas en la zona. Pues a lo mejor podremos asignar camas de alquiler vacacional a los barrios para que no se puedan exceder de un porcentaje, según los estudios de cada distrito, para poder seguir teniendo población en Las Palmas de Gran Canaria y que la gente no se tenga que ir fuera de la ciudad», asevera.

Doreste, eso sí, se confiesa atado de manos para afrontar esta situación a pesar de que entiende urgente entrar a regular el controvertido modelo de alquiler vacacional que se impone en estos tiempos. Por ello, confía en que pronto el Gobierno de Canarias siente en su mesa a los ayuntamientos para abordar la situación. «Estamos esperando porque no tenemos ningún instrumento para defender la ciudad de la agresión del alquiler vacacional. Hay que tener en cuenta que, como en todo, hay dos caras. Por un lado es muy agresivo y produce lo que llamamos la turistificación de barrios enteros. Con lo cual se pierde el carácter y la vida en los barrios. Otra parte negativa es su influencia en el alza de los alquilares en el centro de la ciudad. Puede causar problemas a los vecinos; subiendo y bajando maletas cada 15 días por las escaleras o el ascensor, por zonas comunes», comentó.