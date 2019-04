Las Palmas ejecutará 200 propuestas de los Presupuestos Participativos

Las 104 acciones consideradas viables y las 91 asumidas por los distintos servicios municipales beneficiarán a 60 barrios del municipio, informa este martes el consistorio capitalino en un comunicado.

La partida de 2,5 millones de euros para el Presupuesto Participativo 2019 se reparten entre los distritos Vegueta-Cono Sur-Tafira (520.612 euros), Centro (470.423), Isleta-Puerto-Guanarteme (464.770), Ciudad Alta (534.587) y Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya (509.606 euros).

También por distritos, las propuestas asumidas y seleccionadas para ser ejecutadas por el Ayuntamiento, son 55 en Vegueta-Cono Sur-Tafira, 44 en el Centro, 28 en Isleta-Puerto-Guanarteme, 49 en Ciudad Alta, y 21 en Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya.

Por servicios municipales, las obras a acometer con cargo a estos Presupuestos Participativos 2019 corresponden en su mayoría a Urbanismo, Vías y Obras, Parques y Jardines y Aguas.

El concejal de Participación Ciudadana, Sergio Millares, afirma que las propuestas que fueron desestimadas no cumplían los requisitos técnicos previstos, como sobrepasar el presupuesto máximo designado para cada distrito, planificar una actuación sobre suelo no municipal o no prevista en el Plan General de Ordenación, entre otros motivos que ha explicado el comunicado municipal.