Las Mesas recupera el espíritu de barrio

Hace 17 años que el barrio de Las Mesas no celebraba las fiestas de María Auxiliadora, un invierno generacional en el cuentan que el barrio se fue despersonalizando. En el que los vecinos compartían espacio pero no tiempo ni vivencias; un tiempo que, gracias al impulso de la Asociación de Vecinos Finca del Bachicao, queda para el recuerdo. El renovado esfuerzo de un grupo de residentes en el barrio capitalino no solo ha recuperado las fiestas, a vuelto a la esencia barrial.

Del 23 de mayo al 9 de junio Las Mesas fue una fiesta. El barrio volvió a colgar las banderas y montar los escenarios. A bailar al contagioso ritmo de los papagüevos mientras los vecinos tomaban las calles en las distintas actividades que se organizaron. «Había mucha inquietud entre la gente joven para que recuperáramos las fiestas. Y todo ese impulso hizo que empezáramos a estar entusiasmados con las fiestas y en cuestión de unos meses nos pusimos en marcha. Y fueron un éxito. Gracias a la participación del barrio, a la colaboración del Ayuntamiento en cedernos el escenario y cuatro días de iluminación y sonido para eventos nocturnos. La gente fue especialmente participativa, especialmente en los actos para niños porque había más afluencia y venía gente de otros barrios», cuenta ilusionado Ángel Santana, presidente de la asociación.

Como sucedió en distintos puntos de la isla llegó un momento en el pasado en el que el ambiente se enrareció y se tornó en más oscuro. Ese fue el motivo que hizo que Las Mesas perdiera las ganas de seguir celebrando. Pero todo eso ha virado y el barrio muestra una sonrisa en estos días. «Lo teníamos muy en cuenta cuando las estábamos organizando y no queríamos hacer ningún acto nocturno porque teníamos ese temor. Pero viendo el comportamiento general que ha tenido todo el mundo el año que viene volveremos a hacer algo de noche», indicó Santana.

Pero los días de celebración quedaron atrás. Sin embargo, dejan un legado muy importante y que subrayan desde la Asociación de Vecinos Finca del Bachicao en boca de su presidente, Ángel Santana. «Por petición de personas del barrio que ya se han ofrecido a trabajar con nosotros cuando estemos preparando las fiestas, organizaremos eventos en otras fechas del año como en verano o en Navidad. Se ha pillado inercia, y lo que más me ha gustado es que gente que veía que antes apenas se saludaba, ahora gracias a las fiestas se paran cuando se ven en la calle, se ponen a comentar sus cosas. Las fiestas han sido el catalizador para que muchas personas que apenas se comunicaban entre ellas se hayan vuelto a encontrar. Y eso nos enorgullece», dice.