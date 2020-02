Las críticas, soberanas de este cuento

Los Trapasones arrancaron la segunda fase con críticas al carnaval como la cabalgata «con niños muy borrachos y niñas desnudas», a la puntuación del concurso de murgas «aquí sólo importan las voces bien cuidadas», a los carriles bici «para que coño los quiero», la basura por las calles o a seguir «con desahucios y miles de parados». Emotivo fue el homenaje a las jugadoras del Rocasa Remudas «son mis guerreras». Cantaron al orgullo murguero con un «si caigo cantando es como me levanto». Los Lengüetudos tampoco dejaron títere con cabeza desde la monarquía a la clase política. «¿Para qué serviría la familia real en este panorama? Al primer rey de antaño lo impuso un tirano», se preguntaron antes de denunciar la violencia machista y la violencia sexual a las mujeres. «Si en mi plantea pasara algún caso parecido igual no habría piedad contra esa escoria». Las Suspiritas pusieron el foco en las dificultades económicas y en la inversiones millonarias en entredicho como Siam Park o la MetroGuagua mientras a las familias «ven que te ahogas y no te dejen ni respirar» o «los impuestos que solo suben, los alimentos ya por las nubes (..) porque el empleo cae en picado». Las Golisnionas rechazaron la idea de poner un límite mínimo de murgueros para concursar «a muchas murgas seamos 30, 40 o 50 todas formamos parte de este carnaval» o contra el «postureo que a nosotras no nos va» en relación al himno murguero creado. Los Melindrosos no dejaron pasar las donaciones de Amancio Ortega a la sanidad «quién te crees tú para venir ahora a darnos tu limosna, sí tributaras lo que a ti te toca podrían instalarse equipos médicos» y no depender de «tu falsa caridad». Es «una campaña para lavar tu imagen de explotador» para rematar «a mi no me engañas más». Los Twittys volvieron «más directos» para dar voz a las injusticias, fieles a su estilo de crítica. «A esos políticos que se han reído en mi cara» con obras en las mismas zonas de siempre mientras los barrios languidecen «más limpieza, más rebaje, más accesos para discapacidad» y revitalizar la cultura con la recuperación de la «ruta Playa Viva y más ambiente para el carnaval. Los Nietos de SaryMánchez cerraron la segunda fase censurando al presidente de la UD «se ve que para Ramírez nuestro escudo no es nada más que otro negocio donde mamar», «vende la ilusión del canarión» y «a David García lo pagó con cobardía tanto esfuerzo y lucha».