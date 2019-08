Las campanadas de Vegueta, con menos público que otros años

La octava edición de las campanadas que organiza la Asociación Vegueta de Ocio y restauración (Avor) en la noche del 14 al 15 de agosto se desarrollaron ayer en el interior de los locales adscritos a esta entidad empresarial y con una menor presencia de pública que en otras ediciones. La gerente de la asociación ya había adelantado que la cita que nació con el objetivo de dinamizar el casco histórico de la ciudad volvía a su origen, sin música ni celebración en la calle, ya que no se les permitía «hacerlas en las calles», y la única alternativa que les planteó el Ayuntamiento era llevar la fiesta a Santa Ana, algo que para los organizadores suponía «un dineral y económicamente no salía viable». Por eso no dudaron en publicar este miércoles un anuncio en prensa para informar que «ante la imposibilidad de poder ofrecer nuestras tradicionales campanadas de verano con el formato de los últimos años, comunicamos que este año las ofreceremos en los locales de Vegueta», y recordaban al público que «en las calles no habrá conciertos ni música». Desde el Ayuntamiento capitalino el edil de Urbanismo aclaró que en la entidad local no había «recibido ninguna petición de autorización de evento» y que «no podemos prohibir aquello que no se nos solicita».