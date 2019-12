Las cabalgatas retiran los bolardos del carril bici en León y Castillo

El paso de las carrozas que van a tomar parte en la tradicional cabalgata de la víspera de Reyes en la capital grancanaria, el próximo domingo 5 de enero, obligará a retirar los bolardos que delimitan el carril de uso exclusivo para ciclistas de la calle León y Castillo de la calzada por la que circula el tráfico rodado. Una situación que se repetirá el sábado 29 de febrero, fecha en la que está previsto se celebre la gran cabalgata del carnaval 2020, que bajo la alegoría de Érase una vez... el carnaval se va a desarrollar del 7 de febrero al 1 de marzo.

La concejala de Servicios Públicos y Carnaval del Ayuntamiento capitalino, Inmaculada Medina, explica que «los bolardos que están en el carril bici los vamos a retirar al igual que se hizo en la LPA Night Run», la carrera nocturna que acogió Las Palmas de Gran canaria el pasado 16 de noviembre.

Asegura que la retirada de estos elementos separadores será el único cambio, «es lo único que vamos a hacer», y que los recorridos de ambas citas festivas se mantendrán invariables. «No cambia nada, sigue todo igual», confirma.

Añade Medina que cuando la comitiva en cada una de estas cabalgatas llegue hasta Juan XXIII, «va a coger todo León y Castillo, como siempre, no ha cambiado nada», por lo que garantiza que el itinerario «va a ser el mismito de todos los años».

La edil responsable del carnaval capitalino apunta que la vía, una vez libre de estos bolardos, no cuenta con ningún otro obstáculo que dificulte el tránsito de las carrozas por ella. «Nosotros hemos hecho la comprobación, hemos hecho el recorrido con la carroza anunciadora y no hay ningún peligro, no hay ni un solo problema, pasa perfectamente», indica.

Así, la cabalgata más esperada por la chiquillería partirá sobre las 17.00 horas desde el castillo de La Luz para cruzar la ciudad con rumbo a San Telmo, después de recorrer las calles Juan Rejón, Albareda, Presidente Alvear, León y Castillo y Venegas.

Por su parte, el acto más participativo de cuantos componen el programa del carnaval de la capital grancanaria también acometerá su recorrido tradicional, como confirma Medina. De este modo, la comitiva carnavalera partirá el sábado 29 de febrero de 2020 desde el barrio de La Isleta en dirección sur, siguiendo el itinerario que recuperó la cita este año 2019 para dar respuesta a una demanda de los vecinos de esta parte de la ciudad, tras seis ediciones en las que el desfile festivo varió el sentido de su marcha y tuvo como punto de arranque desde la plaza de La Feria hacia la zona Puerto.

Apuntar que los elementos separadores instalados en el carril bici de León y Castillo entre Torre Las Palmas y San Telmo son flexibles y extraíbles, y que se eligieron así para delimitar la zona de uso ciclista del resto de la circulación pensando precisamente en la celebración de eventos como las cabalgatas de la ciudad, como explicó en su día el concejal de Movilidad del Consistorio, José Eduardo Ramírez.

Por último, Medina avanzó que desde el Ayuntamiento de la capital grancanaria «ya estamos trabajando en el plan de seguridad» para dos citas que congregan a numeroso público en las calles implicadas en sus recorridos.