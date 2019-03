Las barreras que frenan a una ciudad

Vicente Eduardo Díaz Reyes requiere de una silla de ruedas para su movilidad. Patricia Pérez Rivero no, pero su conciencia le hace luchar por visibilizar una ciudad que en pleno siglo XXI debe despojarse de una mentalidad antigua e implicarse de verdad en un proyecto real de accesibilidad . «Nuestro mensaje no solo habla de las personas con discapacidad», quiere enfocar Pérez, que añade que «por ejemplo, las personas mayores también son víctimas de este problema».

Tienen en marca programas como Callejeando

Patricia Pérez espera que todas estas acciones sirvan para avanzar, pero admite que se está muy lejos. Cuando se le pregunta por Las Palmas de Gran Canaria resalta que «está llena de obstáculos. Parece una yincana. Hay muchas barreras humanas, porque también hay que destacar que en muchas ocasiones se trata de civismo», indica.

También entiende que hay tanta falta de respeto a la legislación como vigilancia y exigencia para garantizar su cumplimiento. «Hay pocos comercios en la ciudad que estén adaptados, en la restauración también hay muchos negocios que no son accesibles. Es verdad que se ha avanzado mucho en relación a cómo estaban las cosas hace unas décadas, pero tenemos que tener muy claro que todavía estamos muy lejos del objetivo de conseguir una ciudad que sea accesible para todas las personas, y cuando digo esto siempre me gusta incidir en que no hablamos solo de las personas con discapacidad, podemos vernos todos afectados por estas barreras en un momento dado», subraya.