Las asociaciones desmienten a Movilidad y exigen estar en la Mesa del Taxi

Las asociaciones de taxistas salen al paso de las declaraciones de José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en las que aseguraba que «si todavía no se ha convocado la Mesa Municipal del Taxi es porque las asociaciones no han presentado la documentación que se les ha requerido». Los representantes de dichos colectivos aseguran que lo han hecho en dos ocasiones de forma presencial, y que si no lo han hecho de manera telemática es por una incidencia en el servidor del Ayuntamiento que lo impedía.

Esta es la versión que ofreció el portavoz de la Asociación pro Derechos del Taxista Autónomo de Canarias (Asprotac), Gorky Bethencourt. «Se ha entregado todo lo requerido en dos ocasiones físicamente. Porque al intentar hacerlo por internet no se nos dejaba, algo que, a su vez, comunicamos al Ayuntamiento. Además, ya toda esta documentación fue presentada en la primera Mesa de hace tres años.», comentó.

Bethencourt asevera que con estas declaraciones de Ramírez, publicadas el pasado sábado en este periódico, el Ayuntamiento pretende «marear la perdiz». «En julio fui a Transporte, para solicitar los expedientes de tarifas, con Antonio León –(Atlatc)– y le explicamos a la abogada nuestro problema. Ella misma nos dijo que conocía el problema y que no nos preocupáramos que con la documentación que habíamos entregado en 2015 era suficiente», añadió.

El portavoz de Asprotac insiste en que entiende que las asociaciones ya han hecho los deberes. «Tras no poder presentar la documentación en la sede electrónica del Ayuntamiento comenzamos un periplo por todas las administraciones para poder presentar lo que nos pedían físicamente, que es lo que ya hemos hecho en dos ocasiones», dijo.