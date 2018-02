La Tullida: «Este será el final»

Drag La Tullida nace de un desafortunado accidente de tráfico, al que Sergio León supo sobreponerse y lo convirtió en un personaje que no se rinde.

Un accidente de tráfico

«Tras un accidente de tráfico tengo una hernia discal, me tuvo varios meses caminando con bastones», y «mis compañeros me decían, que ni tullida me perdía el Carnaval».

Considera que el éxito de su número «se basa en un espectáculo sencillo, sobre un tema tan conocido como Eurovisión» que ha llegado a la gente «con canciones del día a día que todos conocemos».

Lo que ha buscado es «innovar en la calidad del vestuario y en los cambios», con «una coreografía y un equipo alegre que ha sabido llegar y trasmitir».