$!La Tullida, drag queen 2018

La cantante Nalaya Brown puso voz a un inicio cargado de energía en el acto más transgresor del carnaval grancanario. Pero no fue la única. La nota musical se completó con las actuaciones de Fangoria con Nacho Canut, y Alaska, Kira Lorace, Soraya y la también grancanaria, Cristina Ramos, que suavizaron los nervios del público que esperaba impaciente a su ganador.

Los aspirantes tomaron el escenario del Santa Catalina en una noche que fue de lo más original y divertida. Con un parque totalmente abarrotado en el que no había lugar para el frío y la lluvia, el ganador del año pasado, Drag Sethlas, comenzó la gala recibido entre aplausos y palabras de apoyo desde la grada.

Homenaje a Eurovisión

Estos fueron los 18 candidatos:

Drag Eiko

A veces veo muertos del creador Nauzet Afonso representando a The Quest Arte Fantástico. Salió como uno de los Cazafantasmas con pistolas de humo y un muñeco inflable gigante. Terminó haciendo pole dance.

Drag Gio

Nunca digas nunca jamás de Antonio Ceballos en representación de Kanerótica y Eventos PeteryPan. Salió de las fauces de un cocodrilo a ritmo de I Want to Break Free, de Queen, y de piruetas.

Drag Orión

Drag Chuchi

Drag Jou Jones y Drag Martika Dinamita

Drag Múlciber

Drag Arúsh

Drag High Heels Performance

El susurro de Shinigami de Gio Castellano y Antonio Ceballos para ZS Peluqueros y New Way Canarias. El quinteto realizó un espectáculo ciudado y elegante a ritmo de The Cranberries.