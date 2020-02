La tradición perdura en San Blas

La plaza de Santo Domingo, en el barrio histórico de Vegueta, volvió a ser ayer punto de encuentro de quienes cada 3 de febrero acuden a visitar a San Blas en el día de su festividad y a hacerse con un cordón al que le atribuyen la capacidad de mantener alejadas las enfermedades y que se ha de quemar el miércoles de ceniza. Por eso las colas en el lateral del templo que acoge la imagen del santo para conseguir tan preciado presente se repitieron a lo largo de todo el día.

La visita al santo y la obtención del cordón a cambio de un donativo, como reconocen algunas de las personas, es una cuestión de fe pero también una tradición heredada en el seno de las familias, así como un modo de homenajear a aquellos que nunca faltaban a esta cita y que ya no están.

«Vengo todos los años porque mi marido le tiene mucha fe porque le quita el dolor de garganta, y mi suegra también», explica María Tapia, que cordón en mano abandona junto Graciela Acosta, su prima hermana, la iglesia de Santo Domingo después de recogerlo y visitar al santo.

«Yo se lo pongo a mis hijos», continua quien recuerda acudir desde pequeña a Vegueta el día del santo porque «esto viene de atrás, de mi madre, de la madre de mi prima», y que ahora no duda en desplazarse desde la zona Puerto donde reside para continuar ese legado.

«Esto es una tradición familiar, antes venían nuestras madres, hoy día no están nuestras madres, pues seguimos nosotras, por respeto a ellas», señala Graciela. Sabe que no todo el mundo comparte sus creencias «pero no hacemos daño, y si nuestras madres tenían amor por el santo y por Santa Rita, eso hay que respetarlo porque no es nada malo». Es más, entiende que «es importante que los hijos sigan mamando las tradiciones de sus abuelos».

Sandra Segura lleva 23 años acudiendo a Santo Domingo para hacerse con el cordón del santo. «Mi madre falleció tal día como hoy y desde ese momento vengo», apunta esta vecina de Lomo Blanco que ahora reside en Telde y que en esta ocasión acude acompañada de Martina Pulido, una amiga de toda la vida.

Además, comenta que «a mis niños les encanta, tengo dos y les encanta venir» a coger «el cordón» y «también por la tómbola» con carácter solidario que organiza la parroquia, «y para comprarse el típico turrón». Este año al caer en un día entre semana no han podido acompañarla por la mañana, «pero yo, por si acaso esta tarde no quedan, vine y ya los cogí».

Aplaude el hecho de que este año en lugar de entregarse el cordón a las afueras del templo se haga en un lateral del edificio que conecta con el interior de Santo Domingo. «Eso está bien porque hay mucha gente que viene, coge el cordón y no entra», expone.

Para Rafael Quevedo el acudir a Santo Domingo a recoger el cordón de San Blas no ha sido fácil este año porque ya no está su mujer. «Vengo para despejarme un poco», reconoce.

Aunque aclara que es algo que ha vivido en su casa toda la vida. «Es una tradición de mis padres que he seguido con mi mujer y mis hijos», expone. Y es que recuerda ir este día a Santo Domingo «con mi madre. «Es una tradición de toda la vida» que le inculcaron, así como el «respetar y que te respeten».

Aunque asegura tener «mi Virgen particular» a la que se dirige «cuando pido cosas», no pierde la costumbre de tener el cordón de San Blas «porque siempre se lo he puesto a mis cuatro hijos y ha ido bien».

A Ángela Rodríguez acudir el 3 de febrero a Santo Domingo le trae muchos recuerdos. «Venía de pequeña tanto con mi abuela como con mi madre», dice.

Además, esta vecina de Santa Brígida explica que «mi marido está deseando que llegue este día porque le tiene mucha fe» y por eso «me escapé del trabajo para venir a buscarlo». Añade que si por él fuera llevaría más de un cordón. «Me pregunta si no se puede poner nada más que uno», afirma con una sonrisa.