«La salud es el único poder mágico que se puede tener»

— ¿Qué te ha llevado a presentarte a la gala de la reina?

— En primer lugar porque me encanta el carnaval y sobre todo porque me encanta representar al centro comercial Atlántico Vecindario. En el 2015 me presenté por primera vez a la gala de elección de la reina en el carnaval de Las mil y una noches, y no conseguí ningún premio..., el diseñador se quedó con esa espinita clavada. Le gustó cómo lucí la fantasía y cómo la interpreté y me dio esta segunda oportunidad, y aquí estoy. Estoy encantada y muy ilusionada con esta segunda vez en la gala de la reina de Las Palmas de Gran Canaria.

— ¿Qué supondría para ti ser reina del carnaval?

— Es la ilusión de cualquier chica, ser la protagonista durante todo un año y representar al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Sería una oportunidad única y genial.

— En caso de ganar, ¿hacia donde te gustaría enfocar tu reinado?

— Que el centro comercial Atlántico Vecindario consiga el título de reina del carnaval en el 2018. Sobre todo disfrutarlo porque los diseñadores se pegan mucho tiempo preparando la fantasía, hay mucho trabajo detrás y me gustaría que consiguiesen el título de reina por todo ese esfuerzo.

— ¿Cuál sería tu noche o día de carnaval perfecto?

— Cualquier día de carnaval. Si me tengo que subir a una carroza me subo y disfruto, porque es carnaval y me encanta vivirlo. Sea lo que sea, desde un ensayo a la gala de la reina o lo que sea.

— No puedes pasar un carnaval sin...

— Sin disfrazarme, ninguno. Ya tengo algún que otro disfraz preparado para este año y no voy a decir nada. (risas).