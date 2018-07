La romería más familiar de La Isleta

Sin embargo, la demora no hizo mella en las ganas de fiesta de unos romeros que dedicaron este tiempo extra a engalanar las carreras y a poner a punto sus voces. Ese fue el caso de la parranda La Nueva Lira, que ensaya en la sede de la Orden del Cachorro y que no falla en su cita con el Carmen. «Parece que nos llama la Virgen del Carmen, es la fe que llevamos», dice su directora, Mary Quintana, tratando de explicar el motivo de la fidelidad de su agrupación le tiene a esta fiesta, antes de que parta la comitiva. «Es una romería muy bonita y muy familiar», asegura.

Tampoco falta nunca Paca Ortega, integrante de la agrupación Piedra Bentayga de La Isleta. «Tengo mucha fe en ella. Lo que he pedido con fervor lo he conseguido. Pero yo no pido dinero, solo pido salud y me remedio con lo que tengo», asegura quien a sus 85 años no renuncia a divertirse y a echar una mano a quien lo precise «mientras pueda».

Pero la romería-ofrenda del Carmen además de festiva tiene un componente solidario, ya que hay que recordar que los alimentos ofrecidos a la patrona de los marineros se entregan con posterioridad a Cáritas para que esta organización se encargue de su distribución entre las personas más necesitadas de la zona.