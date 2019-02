La reina que sueña con ser ‘Queen’

No será la primera mujer que participa en la gala de preselección drag queen del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, pues Norma Ruiz (Drag Noa) lleva doce años haciéndolo, pero Esther Pérez será la primera reina del carnaval en intentar hacerse con la corona de reinona de las fiestas. Un paso que ya forma parte de la historia viva de las carnestolendas y supone una nueva meta que la joven está a punto de cumplir tras meses de duro trabajo.

Todo empezó en los últimos días de su reinado carnavalero. «Fue en CANARIAS7 cuando me hicieron la entrevista el año pasado y me preguntaron si no me gustaría presentarme a la gala drag queen como nuevos proyectos de futuro. Dije que me encantaría y ese fue el titular que pusieron. Me sirvió para que se pusiera en contacto conmigo una diseñadora para proponérmelo. Ella es Laura Nieves Bautista y desde entonces empezamos,con Gran Canaria Diseños, a trabajar en el proyecto. Hace justo un año de esto», explica emocionada Esther Pérez.

Es ahí cuando nace Drag Terpsícore y el momento en que empieza el recorrido de la reina del carnaval 2017 a optar a la corona de drag queen 2019. El primer contratiempo fue encontrar unas plataformas de su número, pues lleva la talla 37, no muy común entre reinonas. Tuvo que mandarlas a pedir al no hallar ningunas de segunda mano.

«En agosto me llegaron las plataformas y desde entonces no he parado de ensayar con mi coreógrafo, con mis bailarinas. El doble porque necesito más práctica que los que ya las dominan. Desde agosto estoy caminando con ellas, un poco en casa, y en los ensayos dos veces por semana. A veces hago algún paso en falso, todavía tengo el respeto de las plataformas, pero se pasa con mucho ensayo», explica.

Nervios. A medida que avanzan los días y se acerca la fecha señalada, Pérez va ganando en seguridad sobre los taconazos. «Los nervios de ese momento se controlarán o no, pero cada vez me veo más segura pero siempre está la posibilidad de que pase algo. Si me caigo, me levanto como he hecho otras veces en mi vida. Hay que enfrentarse a los retos y tenía muchas ganas de hacerlo. Tengo un buen equipo conmigo. Este era el año», dice.

De la coreografía se encarga Yohao Mariño, que le da consejos de cómo tiene que caminar, levantarse si se cae o de bailar al ritmo de la música con sus bailarinas Laura Martel, Ingrid Betancor e Isabel Santana (Drag Aisha). «Incluso ensayo cómo levantarme si me caigo, tengo que darle caña a eso porque es lo que me puede pasar», admite. De momento solo se ha caído dos veces, una de ellas cuando fue a ver el ensayo su patrocinador, Flamingo Canarias Eyewear. «Cuando me caigo, me levanto, me río y sigo» añade.

Desde que dio sus primeros pasos en el mundo drag con la vista puesta en este carnaval, Pérez solo ha recibido el apoyo, los consejos y el calor del resto de reinonas. «Me quedo con muchas cosas que me dicen y me aconsejan, no han cambiado nada conmigo desde que me daban consejos de maquillaje en carnaval y ahora me los siguen dando. Los drags son una familia, si tienen que decirte algo, te lo dicen a la cara pero también te defienden. Son como hermanos, se tiran los trastos pero se apoyan y se cuidan entre ellos. Me veo muy bien en ese aspecto en el grupo, hay un respeto por el trabajo del otro y eso me encanta», recalca.

También cuenta con el apoyo incondicional de su familia, amigos y de su pareja. «Tengo muchas ganas, el sábado ya toqué el escenario, vi el ambiente, a los compañeros a mi familia y mi pareja y me encantó. Eso me hace sentirme más satisfecha», añade.

Esta noche volverá al Templo Box en El Sebadal a ensayar para cumplir su sueño.