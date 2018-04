La Puntilla celebra su propia feria de abril

La zona de La Puntilla, en la capitalina playa de Las Canteras, vive desde este viernes su particular Feria de Abril, de la mano de la iniciativa que cada año organiza el Real Club Victoria y que ya se ha convertido en una cita obligada en Las Palmas de Gran Canaria en los últimos días del mes de abril. De esta manera, la alegría, la música y el ambiente de Andalucía se trasladan hasta la orilla misma de Las Canteras para el disfrute de los muchos aficionados al cante y el baile propios de esa comunidad española. La cita arrancó anoche a las 22.00 horas y se prolongó hasta las 02.00. Para la jornada de hoy domingo, las actividades en el particular recinto ferial instalado en La Puntilla comenzarán a mediodía y no está previsto que acaben hasta las 21.00 horas. Los que aún tengan ganas de cantar y bailar y aquellos que disfrutan de unos de días de descanso por el puente de mayo, deben saber que la fiesta va a continuar mañana, de 12.00 a 22.00 horas, en este mismo espacio. La cita se despedirá de sus incondicionales el próximo martes 1 de mayo, día en el que la feria abrirá a las 12.00 para decir adiós a las 18.00 horas.