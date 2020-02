La portavoz de Cs denuncia a su compañero por agresión verbal

Aunque los hechos se produjeron en septiembre, Beatriz Correas no presentó la denuncia hasta el mes de noviembre porque su partido le pidió que no abriera un frente antes de las elecciones que pudiera debilitar la marca electoral.

Una discusión en los pasillos del Ayuntamiento abre una investigación interna

Las relaciones entre Correas y Guerra no han sido todo lo fluidas que se esperan entre compañeros de partido pero nadie esperaba que pudieran acabar en una situación como la que tuvo lugar en el pasado mes de septiembre.

La tensión ha llegado a tal punto que amenaza la pervivencia del actual grupo municipal de Ciudadanos y no se descarta que alguno de sus concejales acabe abandonando el partido y termine integrando el grupo de ediles no adscritos a ninguna organización política. Hay que recordar que las actas de los concejales son propiedad de los candidatos electos y no de los partidos.

Ciudadanos ha tenido un mandato complicado en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria después de que Javier Amador renunciara a su acta de concejal el pasado mes de octubre por discrepancias con la dirección regional del partido, en especial tras la apertura de un expediente disciplinario a los concejales en Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, por pactar con la socialista Patricia Hernández su acceso a la Alcaldía, evitando así la continuidad de Coalición Canaria. El exedil dejó finalmente el partido en noviembre por la ausencia de autocrítica tras las elecciones.