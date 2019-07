La música y la cultura ‘vintage’ se adueñan del parque de San Telmo

La música, la estética y el espíritu alternativo, rockero y transgresor que imperó en las décadas de los años 40, 50 y 60, sobre todo en Estados Unidos, se ha adueñado hasta el domingo del parque de San Telmo de la capital grancanaria, donde se desarrolla la tercera edición del International Big Bang Vintage Festival.

La música, que es uno de los platos principales de la variada oferta de actividades diseñada para este festival, arrancó a media tarde con los conciertos de las bandas The Bucannan y Brave Missy&The Cavaliers. Tras el show burlesque de Evita de Vil, se subió al escenario la veterana banda británica The Stargazers, que ofreció un potente y rockero directo.

La mañana de hoy está dominada por el mercadillo y los talleres. A las 16.45 horas toca la banda grancanaria The Bar Riders. A las 20.00 horas tocan los británicos The Picadilly Bullfrogs, les sigue el murciano Al Dual (21.30 horas), considerado el mejor solista de rockabilly del mundo, los anglosajones The Jets (21.15 horas) y la Big Bang Club R&R Party (01.30 hasta las 03.30 horas).

El festival concluye mañana con una jornada familiar hasta media tarde.