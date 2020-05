La morosidad del Ayuntamiento arruina a una señora de 90 años

Primeros impagos

Sin embargo, desde el primer momento, el Ayuntamiento se mostró como mal pagador. Los primeros pagos se retrasaron un año. «Sabíamos cómo funciona el tema público y asumíamos que iba a haber una cierta demora», señala Carlos Díaz. Pero un año era una tensión insoportable para las cuentas de la familia. Y así se lo hicieron saber.

El Consistorio se mostró receptivo con su petición y acordó con ellos hacer pagos trimestrales, algo a lo que los propietarios del local accedieron.

Así se mantuvo la situación hasta 2017. En pleno verano, se cumple la vigencia del contrato, en concreto el 14 de agosto. El Ayuntamiento le pide a la familia de Modesta que siga facturando el alquiler mientras se procede a la redacción del nuevo contrato. Así se hace. Y pese a que se mantiene el servicio en situación irregular, puesto que ya no hay contrato que ampare la ocupación del local de Modesta por parte de una oficina municipal, el Ayuntamiento interrumpe todo pago.

En noviembre les comunican que no va a haber contrato sino que se hará un concurso público. «Nos parece bien que se haga así porque es más transparente», aseguran, «no tenemos problemas en que no nos cojan porque no vamos a poder competir con grandes agencias». Ellos lo tienen claro: en cuanto el Ayuntamiento les pague la deuda y se vaya, ponen en venta el local.

El problema es que desde 2017 el Ayuntamiento no les paga ni una factura. Lo que esta ciudad le debe a Modesta son 34.303,59 euros en concepto de alquiler hasta abril de 2020, y otros 2.021,21 euros por la factura de la luz, que aunque era una obligación asumida por el arrendatario, el Consistorio también le pidió a la familia que la asumiera con la condición de que luego se la reembolsaría. En total, la deuda acumulada es de 36.325 euros.

La situación empeora porque Modesta y su familia tienen que seguir haciendo frente a todas las obligaciones derivadas de la existencia de estas facturas. Así, en el IRPF su pensión de viudedad (2.469,32 euros anuales) no tributa a su favor porque tiene una teórica renta de alquiler (14.342,4 euros) que no se materializa. Además, como en la cuenta del banco tiene unos ingresos menores a 700 euros mensuales, cada mes le cobran unos trece euros de cuota de mantenimiento. Por si fuera poco, el Covid-19 tampoco la libra de pagar el IGIC de las facturas de arrendamiento a la Comunidad Autónoma; y el IBI al propio Ayuntamiento. Es más, como tiene que facturar el alquiler, aunque no lo cobre, le queda vedada la posibilidad de solicitar el complementmínimo de las Prestaciones de la Seguridad Social, dado que para su obtención, es necesario no disponer de otras rentas.

«Parece que el local se ha convertido en una maldición», dice Carlos Díaz.

En febrero de este año, tras múltiples intentos infructuosos de cobrar, le dijeron en el Ayuntamiento que una vez que se aprobaran los presupuestos municipales se pagarían las facturas pendientes. Eso pasó en marzo, pero ni así.

Tampoco después de que el alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, trasladara a los empresarios la agilización de todos los pagos del Ayuntamiento, como se informó a través de la web municipal.