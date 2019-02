La mejor victoria de Los Serenquenquenes

Llevaban meses sospechando que había problemas

Eso no cambió hasta la semana previa a la presentación que la semana pasada, en dos noches y con lleno absoluto, Los Serenquenquenes llevaron a cabo en Agüimes. «Nos llamó su pareja y nos comentó que había tenido un ataque de ansiedad pero que no nos preocupáramos porque estaba prácticamente todo terminado. Nos personamos allí y descubrimos que no, que no había prácticamente nada hecho. Nos engañó, nos dijo que no trabajaba con otras murgas y estaba con unas siete más al parecer».

Fue el momento en el que todo se precipitó. «Faltaban diez minutos para la presentación y todavía había gente en nuestro local terminando de coser cosas», expone Díaz.