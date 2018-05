La hostelería consolida su oferta

Las Canteras ha llevado toda la vida un porte orgulloso. La joya de la corona de una capital que mira hacia el Atlántico desde sus dos caras, y que tiene en la playa su respuesta frontal al Teide. Un cara a cara entre dos emblemas del archipiélago. Desde esa posición de privilegio la hostelería retoma el pulso y el peso que en años anteriores había ido dejándose atrás.

Hoy el sector presume de haber recuperado su posición de fuerza. Como muestra está la apertura de nuevos y modernos locales, que declaran la guerra a su paso a los viejos restaurantes con manteles de hule propios del atrezo de una película del landismo. Aunque aún quedan de estos diseminados por el paseo.

Nicolás Ortega es un buen testigo de la evolución del sector en la zona. Es propietario de La Marinera, uno de los restaurantes más emblemáticos, y además está al frente de la asociación de empresarios Puerto Canteras. «En general estamos viviendo buenos tiempos. Tras años más complicados, el sector se está consolidando», expone.

Ortega ve una mejoría notablemente vinculada a las cifras de turismo que en la actualidad se dan en Las Palmas de Gran Canaria. «El crecimiento en la llegada de turistas ha supuesto un plus para nosotros. Se ha notado mucho la alta ocupación hotelera que se da en la actualidad, con niveles todo el año incluso con registros del 80 y el 70% de ocupación en temporada baja. Además, como solo un hotel está trabajando con todo incluido eso hace que haya un gran movimiento en los restaurantes. Que se nota especialmente a partir de las 16.00 horas cada día», comentó Ortega.

El representante de la Asociación Puerto Canteras no solo ve el éxito del sector hostelero en un hecho contextual y ligado a la llegada de turistas. También pone en valor el trabajo que se está haciendo por los restauradores. «Se está trabajando muy bien. Pero no solo para el presente. Se está mirando mucho hacia el futuro gastronómico de la zona, con las apuestas que se están realizando. Pero no solo por lo que están aportando los nuevos restauradores, los negocios de toda la vida también. Y se está mejorando mucho en la atención a los clientes», aseveró.

Desde el sector, no obstante, se expresan con una euforia contenida. De hecho, sus previsiones para el verano innminente son cautas aunque positivas, ya que esperan repetir cifras parecidas a años anteriores.

La creación de otros negocios en el entorno se entienden como vasos comunicantes. Las Canteras también ha crecido en planta hotelera. Pero no solo en la oferta tradicional, «se han abierto hoteles pequeños, como uno de 94 camas de Orlando Bonilla. Y eso también está trayendo muchas personas que luego consumen en los locales de la zona», remata Ortega.

Desde los restauradores de la zona se mira con cierta expectación todavía hacia el Poema del Mar, el acuario abierto en el frente opuesto a la playa. Todavía los números de las personas que acuden a comer a la playa tras pasar por el acuario no son los esperados. «Aunque también es verdad que todavía no están 100% operativos», afirman.

Además, también aguardan con expectación a la apertura de la pasarela que va a conectar ambas zonas y que, entienden, hará mucho más común el tránsito entre los pasajeros que llegan a la ciudad a bordo de los cruceros y la zona del paseo y la playa de Las Canteras.