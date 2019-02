La «chapuza» del Imef en San Nicolás

La asociación vecinal y cultural Cofiris del barrio capitalino de San Nicolás denuncia en la voz de su presidente, Israel Medina, que la labor de embellecimiento impulsada por el Instituto Municipal para el Empleo y la Formación (Imef) en diferentes barrios de la Las Palmas de Gran Canaria, con actuaciones de mejora, limpieza y rehabilitación del paisaje y el entorno urbano, les ha llegado tarde y mal.

Así, asegura que los trabajos que realizó la cuadrilla de operarios desplaza al risco se limitaron a unas labores de pintura en muros públicos pero también privados «porque pintaron las fachadas de dos o tres casas particulares».

Además, se queja de estas tareas no se acometieron debidamente. Por eso apunta que aunque la actuación en cuestión «se terminó el 15 de enero», desde días antes trató de contactar con algún responsable del Imef «porque estaba viendo la chapuza que estaban haciendo» y «también le di dos veces mi teléfono a los operarios para que se lo dieran a su encargado, pero nadie me llamó».

Medina explica que los trabajos que se acometieron en el barrio no solo no están bien realizados «sino que muchas cosas las dejaron a la mitad y así siguen».

Critica que «apenas estuvieron 20 días trabajando», por lo que considera que «nos siguen discriminando y nos consideran un barrio de segunda o tercera». Y es que señala que en otros núcleos como «La Paterna y Los Tarahales sí picaron y sí encalaron» antes de proceder a pintar los muros, mientras que en el risco de San Nicolás «lo hicieron directamente» sin tratamiento previo.

Añade que ha pedido «por registro» en la oficina del distrito información sobre estos trabajos y que «la única persona que me atendió por teléfono me dijo que tuviera en cuenta que se trataba de personal no cualificado». Por eso, Medina plantea que «lo primero que se tenía que haber hecho era formar a esas personas al menos durante un mes».

Recuerda que en su día, «el concejal del distrito dijo en la Junta de Distrito que iba a empezar una cuadrilla por los barrios, incluido San Nicolás, a boca llena» pero la realidad ha sido otra. «Para eso que no hubieran hecho nada», apunta.

Además, el portavoz vecinal del risco capitalino lamenta que «se diga que ahora va a empezar otra cuadrilla y lo arreglará» porque «eso supone gastar doblemente un dinero que es nuestro, pues es dinero público, porque ahora van a tener que picar para que el cemento coja y se agarre a la pared, porque no van a encalar tal y como están los muros».

Medina dice que «he pedido responsabilidades tanto llamando por teléfono como por escrito pero aquí nadie da la cara».