La Casa (en ruinas) de la Juventud

El 18 de marzo de 2011 el entonces alcalde de la ciudad, Jerónimo Saavedra, inauguraba la Casa de la Juventud Felo Monzón Geara en el barrio de La Feria. Un edificio de más de 700 metros cuadrados de superficie que se convertía en el más grande de Canarias dedicado a actividades para los jóvenes con el fin de fomentar el desarrollo social y cultural de este sector de la población. Se invirtieron 900.000 euros con cargo al Fondo Estatal de Inversión Loca en un espacio que el Ayuntamiento dijo estaba llamado a ser el referente juvenil de Las Palmas de Gran Canaria.

Dos meses después se celebraron elecciones municipales y el PP se hizo con el gobierno local con Juan José Cardona al frente. El nuevo alcalde puso la responsabilidad del área de Juventud en María Amador, que apostó por dar uso a esas instalaciones.

La hoy edil en la oposición asegura que le dieron «uso a la Casa» pero que pronto se percataron de que el edificio presentaba desperfectos. «Siendo yo concejal, empiezo a ver que la Casa está teniendo deficiencias», indica. Y relata que «empiezo a ver una serie de grietas, que las puertas no cierran y, a medida que pasa el tiempo, me asusto». Consciente de que «tengo que preservar la seguridad de esos jóvenes que acuden», apunta, «pido un informe a Urbanismo, que me dice que tengo que cerrar la Casa». Esto ocurre «a finales de 2014», y a partir de ahí tanto peritos como «técnicos del propio Ayuntamiento» se ponen sobre el tema y acuden a comprobar el estado del edificio.

Señala que en ese impás llega una nueva cita electoral en mayo de 2015, «nos vamos nosotros y entra el nuevo grupo de gobierno», que designa como edil de Juventud a Jacinto Ortega. «Hizo una visita a la Casa en julio de 2015 y dijo que se estaban llevando a cabo unas obras por importe de más de 5.000 euros y que estaría en funcionamiento en septiembre» de ese año. Pero «nunca se llegó a abrir esa Casa», recuerda Amador.

Explica que su partido, «tanto en comisiones como en plenos, preguntábamos qué era lo que estaba pasando con la Casa y nadie respondía». Por eso insiste en que «alguien tiene que asumir esa responsabilidad» y critica que ahora se acondicione un nuevo espacio para Juventud en el parque del estadio Insular. Recuerda que «esa Casa sigue cerrada» y que la única respuesta que dio la edil de Juventud en el último pleno fue que el tema «está en los servicios jurídicos».