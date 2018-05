La capital se vende al exterior

T ras amortizar la deuda bancaria y captar fondos públicos para encauzar diferentes proyectos de la ciudad -desde la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible hasta la MetroGuagua, pasando por los planes de rehabilitación de viviendas-, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido dar un paso más en su política de internacionalización y se ha puesto como objetivo la atracción de inversiones privadas para la ciudad. Para ello, ha elaborado un documento técnico que se conoce como cuaderno de venta y que, elaborado en colaboración con Deloitte, pretende ser una carta de presentación «ante los inversores que, ya en número creciente, empiezan a tocar en nuestras puertas».

El alcalde, Augusto Hidalgo, fue el encargado de presentar este documento, Las Palmas de Gran Canaria, ciudad de negocio, que fue lanzado hace tres semanas en Bruselas. La sede de CANARIAS7 fue el lugar escogido por el regidor socialista para explicar el detalle de este cuaderno de venta por vez primera en Canarias.

Se trata de una presentación «sintética pero concluyente, de las cualidades y beneficios de apostar por esta ciudad como plataforma de expansión». Los atractivos en los que se basa el posicionamiento de la capital grancanaria a nivel internacional son claros: «Las particularidades de nuestro régimen fiscal, el más favorable de Europa, que ofrece una tributación con beneficios fiscales que no existen en ningún otro rincón del espacio europeo, la Reserva de Inversiones de Canarias, las deducciones por inversiones en Canarias, el régimen especial de las empresas productoras de bienes corporales o el IGIG».

Con ello, y las bondades climáticas, la posición estratégica de Canarias, la potencia del puerto y del aeropuerto, la seguridad y la calidad de los servicios, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria espera despertar el interés de inversores extranjeros.

Primeros inversores. Augusto Hidalgo explicó ayer, momentos antes de dar su conferencia en la sede de CANARIAS7 ante 150 invitados, que tras llevar el cuaderno de venta a Bruselas ya se ha despertado el interés de empresarios alemanes, quienes demandaron una explicación en profundidad en la ciudad belga de Amberes, y chinos.

«Se trata de empresarios del sector portuario que mostraron interés por la Zona Franca y la Zona Especial Canaria», explicó, «lo primero que les llama la atención son los beneficios fiscales, pero también las posibilidades de importar productos de Latinoamérica hacia Europa y África».

El alcalde aclaró que aunque este tipo de ventajas competitivas son bien conocidas por todos los canarios, a veces no están en la mente del empresariado exterior. «Parecía algo que se daba por sabido, pero si no se colocan las opciones de inversión» en un documento de este tipo, la toma de conciencia de las potenciales de Las Palmas de Gran Canaria no se presentan tan claras para los inversores privados extranjeros.

Pero el primer edil también hizo un llamamiento a la colaboración a la ciudadanía y a los agentes sociales a alcanzar este objetivo. Así, primero hizo un repaso por las fortalezas de una ciudad que es ya el tercer destino de cruceros de España (el primero en invierno); que en 2017 tuvo un 22% más de huéspedes que en 2011, lo que supone unos 76.000 turistas más; que está junto al primer aeropuerto de Canarias, con doce millones de pasajeros al año y más de 18.500 toneladas de mercancías; que genera el 26% del PIB de Canarias; y que vive de la mano de un puerto que es el primero del Atlántico medio. Por todo ello, pidió a todos «orgullo» para «contar al mundo que nuestra ciudad es el lugar ideal para invertir».