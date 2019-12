La capital despide el año con una gran fiesta en La Puntilla

La cita en Las Canteras se consolida, año tras año, como uno de los grandes acontecimientos de las Navidades en Las Palmas de Gran Canaria, tanto para el público local como para los numerosos visitantes que se encuentran en la ciudad en estas fechas y que pueden disfrutar de una Nochevieja singular al borde de la playa.

Además, en esta edición, la bienvenida al 2020 estará marcada por la retransmisión de las campanadas de RTVE para toda España y para el resto del mundo a través de su canal internacional. Se abre así una ventana global en la que la capital grancanaria aparece como emplazamiento particular para partir el año.

El programa de conciertos y los fuegos, una iniciativa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tiene su complemento con la tradición popular del primer baño del año en la playa, al que muchos usuarios se incorporan desde la madrugada, o a primera hora de la mañana.

Las cuidadas mezclas de Sergio Oliván, más conocido en el sector como Dj Ras S.O.S., romperán el hielo a las 22.00 horas y sonarán entre conciertos animando la zona hasta que, a las 22.30 horas, ceda el escenario de la plaza Saulo Torón a Forever the Concert, una propuesta que aglutina los grandes éxitos de Michael Jackson y en la que intervienen quince artistas, entre cantantes, músicos, acróbatas y bailarines. El concierto, que podrá disfrutarse hasta entrado el 1 de enero, es un extracto de la producción Forever, the Best Show About the King of Pop, un espectáculo avalado por la familia Jackson que ha llenado grandes salas del mundo, entre las que se encuentra el auditorio Alfredo Kraus y sus tres días consecutivos de aforo completo.

Este cautivador recorrido por el legado musical de Jackson se verá interrumpido por las campanadas que, tal y como se ha anunciado, retransmitirá RTVE y por los voladores que anunciarán la llegada de 2020.

Dácil Suárez, Fermín MC Monzón y los músicos que los acompañan en el proyecto Flash Funk serán los siguientes en hacerse con las tablas de La Puntilla. Sus versiones de la mejor época del funk disco, los 70 y 80 con temas de Kool & The Gang, Earth Wind & Fire, Village People, Donna Summer, Steve Wonder o Gloria Gaynor, entre otros, harán bailar y tararear a los presentes en la fiesta que continuará hasta las 04.00 horas con el color y la alegría de la música pachanguera de Parchita Colorá. La banda grancanaria desplegará un abanico de ritmos que incorporan instrumentos como el tres cubano, el acordeón y el charango, así como guitarras rockeras, africanas y percusiones latinas. Manisero, Guantamera, Lambada o Caballo viejo, además de versiones de destacados éxitos del pop-rock latino y nacional se incluyen en un repertorio con el que se garantiza la fiesta y el baile hasta bien entrada la madrugada.

Campanadas. Las doce campanadas que marcarán el cambio de año serán las de la catedral de Santa Ana de la capital grancanaria, que llegarán al público a través de una gran pantalla instalada en la misma plaza de Saulo Torón. Así, tanto en directo en la propia playa como en todos los hogares podrá seguirse el cambio de año de manera tradicional.

La conexión nacional con Televisión Española en Canarias se realizará en torno a las 23:50 horas del martes 31 de diciembre y durante 12 minutos la capital grancanaria abrirá una extraordinaria ventana al mundo a través del programa especial.

Tanto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como el ente público han animado al público a acudir a la playa de Las Canteras para disfrutar de este momento irrepetible en directo y ofrecer a los telespectadores de Televisión Española y a los oyentes de Radio Nacional de España la mejor estampa de la capital.