La accesibilidad en la capital, estancada

El presidente del Consejo Territorial de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles), Miguel Déniz, asegura que en esa entidad no están contentos con la respuesta que el Ayuntamiento está dando a la accesibilidad. «Se van haciendo cosas muy pequeñas, se van parcheando cuestiones, pero desde luego que estamos muy lejos de las expectativas que teníamos al inicio del mandato», reprocha Déniz. «Las Palmas de Gran Canaria no es una ciudad accesible ni lo va a ser, siempre por la dejadez de las administraciones públicas, porque son quienes tienen la llave para activar todo», critica Alexis Bethencourt, portavoz de la Asociación Yadey Horizontes Sin Barreras.

En el documento se explica que uno de los objetivos del tripartito sería velar por la accesibilidad universal a los espacios públicos, a los medios de transporte públicos, a las viviendas, al empleo y a las nuevas tecnologías de la información. Asimismo, añadía que se cuidaría la práctica de la actividad física y deportiva y las actividades culturales promovidas por el Ayuntamiento.