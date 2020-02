Judith Rodríguez: «Estoy entrenando en el gimnasio para poder llevar la fantasía»

— ¿Cómo surge la opción de presentarte a reina del carnaval 2020?

— La verdad es que todo surgió a finales de enero así de repente. Recibí una llamada del diseñador, José Luis Tadeo López, que es conocido de mi familia, al salir de trabajar y me lo ofreció para ver sí aceptaba o no porque la chica que tenían prevista finalmente no pudo. Soy carnavalera y comparsera, hace años estuve en Jaguaribe y todo esto me viene de familia, sobre todo por mi padre que es muy carnavalero. No dije que sí, me quedé con la alegría y el sorpresón. Me dio dos días para decirme y al final acepté.

— ¿Cómo estás viviendo todo el proceso? ¿Muchos nervios?

— Estoy viviendo todo este proceso bien, un poco nerviosilla pero bien, con ilusión sobre todo y me gusta la idea. Me he probado el traje, la verdad es que me veo bien con él, estoy también entrenando en el gimnasio para poder llevar la fantasía y lucirlo lo mejor posible. Quiero estar bien preparada.

— ¿Qué es lo que te gusta del carnaval?

— Lo que más me gusta del carnaval es el tema de ponerme un disfraz, de verme guapa, maquillada y vivir la experiencia de hacerme yo el disfraz. Somos una familia de once carnavaleros y solemos hacer los disfraces juntos. Estamos siempre intentando hacer algo relacionado con la alegoría de cada edición del carnaval. La verdad es que es lo que más me gusta, vivirlo en familia.

— ¿Qué supondría para ti ser reina del carnaval 2020?

— La verdad es que es una responsabilidad muy grande. Sería una alegría y una enorme ilusión, estaría encantadísima.

— ¿A quién se lo dedicarías?

— Sobre todo a mi familia y al diseñador lógicamente que es quien está día tras día trabajando en este proyecto, financiado por él mismo y eso es un logro y es lo más grande que se puede hacer.

— ¿Qué crees que puedes aportar como reina que no puedan las otras?

— Mi punto fuerte creo que es mi compromiso, hacerlo lo mejor posible y lucir el traje. Tengo un compromiso total con este proyecto.

— ¿Qué te parece que haya gente que considere machista este tipo de concursos?

— No me parece bien que digan que es machista. Creo que es súper importante la gala de la reina en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Opino que es fundamental para la fiesta y que no se pierda esa elegancia. No creo que se cosifique a la mujer, las mujeres tenemos que ir a por todas.

— Este año un chico ha intentado presentarse a la gala de la reina. ¿qué te parece?

— Pienso que la gala de la reina tiene que ser con una mujer como protagonista y candidata. No discrimino a nadie y respeto todas las opiniones pero creo que se perdería la esencia del concurso. Estaría bien hacer una gala del rey, creo que sería una buena salida para los que se quieren presentar a este concurso.

— ¿A qué otro concurso te presentarías sin dudarlo?

— Al tema del baile. Quizás no volvería al concurso de comparsas porque ya no me veo, pero sí en un grupo coreográfico. Jaguaribe fue todo un exitazo pero era otra época.

—¿Cuál es tu recuerdo carnavalero más divertido?

—La comparsa y el compañerismo. El momento del subidón de adrenalina en los momentos previos a subir al escenario. Eso es un recuerdo imborrable. Ese momento fue muy bueno.

— ¿Cuál es tu cuento preferido? ¿Porqué?

— Me gusta mucho La bella y la bestia. La película en sí, todo en la película me encanta.

— ¿De qué disfrazaría al alcalde? ¿y al presidente del Gobierno?

— Al alcalde de la bestia y al presidente de la bella (risas).

— ¿Eres más de cine o de series? ¿Cuál es la última que has visto?

— De cine. Hace tiempo que no voy al cine, es mi asignatura pendiente ahora. La última fue Aquaman, me gusto muchísimo.

— Si te concedieran tres deseos, ¿cuáles serían y porqué?

— La verdad es que pediría que me salga bien la actuación y defender este traje como se merece, que mi familia se sienta orgullosa de mi presentando este proyecto que para mi supone una enorme ilusión y un deseo a elegir por mi familia.