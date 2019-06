Joyas en recuerdo de la duquesa

Expectación

«Este cuadro me ha acompañado toda la vida»

«Siempre me inspiro en un mensaje o un sentimiento, en algo importante para mí. Y una vez tengo el dibujo, lo llevo a la central de Tous en Manresa, donde poco a poco vamos mirando materiales, tamaños, colores, combinaciones, etcétera», dijo ayer Eugenia Martínez de Irujo en la presentación de su nueva colección. «Todas mis colecciones están inspiradas en algo que me mueve. Puede ser cualquier cosa: una experiencia, un pensamiento, un recuerdo, una persona, pero siempre parten de un pedacito de mí. En este caso, este cuadro que me fascina y que me ha acompañado toda mi vida ha sido el punto de partida. Además, me encantan los perros y la gran pena que me queda es que quise ponerle el nombre del perro a la colección pero no aparece por ningún lado y por eso tuve que llamarla La XIII», explicó la diseñadora, que reconoció que hacía bastante tiempo que no venía a Gran Canaria. «He venido bastante aunque de joven, es una tierra que me encanta, con una gente maravillosa que siempre te acoge bien y soy muy feliz aquí. Además, las mujeres de la isla son guapísimas», dijo.