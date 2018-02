Incomunicados por el mirador de San Nicolás

A Valeriana la van a tener que ayudar los vecinos a llevar las bolsas de la compra. Pero no será la única afectada por la obra de construcción del mirador de Punta de Diamante. Desde la asociación de vecinos Cofiris, su presidente Israel Medina criticaba el cierre de la calle Sierra Nevada sin haberlo comunicado antes a los afectados.

El problema es que la obra condena durante seis meses cinco paradas de Guaguas -según el Ayuntamiento son dos-, lo que obliga a los vecinos, en especial a los mayores del barrio, a tener que realizar desplazamientos a pie de casi un kilómetro.

Begoña Cabrera, otra de las vecinas que ayer se concentró en señal de protesta en la última parada operativa, en la puerta del Hospital Militar, criticaba además que la obra se hiciera sin atender primero otras necesidades básicas del barrio en materia de accesibilidad, movilidad, asfaltado o iluminación. «Para fumar en la playa piden tu opinión, pero para ver qué obras hacen falta en San Nicolás, no», lamentaba la vecina.

Raquel Acuña, por su parte, también solicitaba que se acabara el anillo viario de San Nicolás. «Llevamos once años esperando y no sabemos por qué no se sigue la obra», denunció.

Por su parte, el Ayuntamiento aseguró que el problema es que las guaguas no pueden dar la vuelta delante de la valla de la obra, de ahí que se vean obligados a saltarse todas las paradas que están en la trasera de la calle Sierra Nevada. Por eso los vecinos pedían guaguas más chicas.

Además, se reconoce que ha faltado realizar un acceso peatonal a la zona trasera, aunque ya se ha dado orden de ejecutarlo.