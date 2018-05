Hidalgo: «Las encuestas nos dan un magnífico escenario»

Alquiler vacacional: a la espera del Gobierno canario

«Yo espero, como decían algunos manifestantes recientemente en nuestra ciudad, que no caigamos en la turismofobia. Nosotros estamos pendientes del escenario que dibuje el Estado, que es el único que ha legislado a través de la agencia tributaria», aseveró. «En Las Palmas de Gran Canaria, más que problemas de ‘gentrificación’ -proceso de transformación de un espacio urbano deteriorado o en declive que provoca un aumento de los alquileres o del coste habitacional-, me preocupa de manera especial los problemas de derechos laborales en el sector hotelero y los posibles problemas de convivencia entre vecinos y los que viven en sectores turísticos. En cualquier caso, estamos pendientes de lo que ocurra en una semana en el Gobierno de Canarias a raíz de este asunto y a parir de eso valoraremos», insistió.

«Estoy volcado con esta ciudad»

Por otro lado, Hidalgo quiso enterrar toda cábala que le señala como posible candidato del PSOE para el ejecutivo autonómico: «Yo espero seguir siendo, como mínimo, alcalde un año más», manifestó con humor y casi de soslayo. «Sinceramente, no me he planteado ese escenario, aunque es verdad que hay algunos que me lo han preguntado. Yo estoy volcado en un trabajo absorbente. Además, este municipio es el más complicado no solo por el tamaño sino también por su implicación e importancia política».

A su juicio, «es un auténtico crucero que hay que saber manejar para llegar a buen puerto. Yo quiero cumplir los plazos del partido. Me gusta cumplirlos. Todo el mundo sabe que adoro esta ciudad y es un honor inmenso llevar esta responsabilidad».