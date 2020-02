«He estado muchos fines de semana en el taller ayudando»

— ¿Cómo surge la opción de presentarte a reina del carnaval 2020?

— Llevaba varios años intentando presentarme a candidata a reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Resulta que el diseñador de mi fantasía, Kilian Betancor Falcón, es el diseñador de uno de mis mejores amigos. Llevaba muchos años muy pesada insistiéndole en que sí iba a presentar una candidata me eligiera, que contará conmigo. Un día me habló por Whatsapp y me dijo de quedar para tomarnos un café porque tenía que darme una noticia. Ahí más o menos me fui enterando, le pregunté si era algo bueno o malo, me dijo que era algo bueno y que tenía el 80% del proyecto avanzado. En ese momento, me lo imagine. Fue una ilusión my grande al enterarme.

— ¿Cómo estás viviendo todo el proceso? ¿Muchos nervios?

— Acaba de comenzar el tema del carnaval pero en realidad llevo meses trabajando porque desde el principio estoy muy metida en el proyecto, he ayudado con el vestido, me han preguntado mi opinión y he pegado piedras. Me he tirado fines de semana en el taller con el equipo, bastante estresada, compaginando mi vida personal con el trabajo, con este proyecto y el gimnasio porque al fin y al cabo tengo que entrenar para poder llevar esa dimensión de traje. Estoy tomándome tilas, hay nervios. Es algo que quieres que salga bien más cuando estás tan metida en el proyecto con todo el equipo, por todo el esfuerzo y el tiempo invertido.

— ¿Qué es lo que te gusta del carnaval?

— La gala drag queen. Lo voy a decir así, llevo tantos años participando en la gala que dejarlo me da mucha pena. Llevo desde el 2010 bailando, empecé con drag Eiko y terminé con Chuchi que fue el ganador del año pasado. Estuve en su grupo de baile en la actuación con la que ganó, su diseñador es el que me diseña a mi este año, por eso estamos muy metidos en el carnaval. La gala drag para mi verla es un sueño y vivirlo en el escenario aún más.

— ¿Qué supondría para ti ser reina del carnaval 2020?

— Sería un objetivo cumplido, porque llevo tantos años viéndola y queriendo formar parte de las candidatas y de esa visión. Es una experiencia que siempre he querido vivirla y ser reina sería lo más.

— ¿A quién se lo dedicarías?

— Se lo dedicaría, en primer lugar a mi abuela que ahora mismo no está con nosotros, y le hubiese hecho mucha ilusión verme por la televisión como candidata a reina. Y después a todo el equipo, al patrocinador por haber confiado en mi al igual que al diseñador y a toda la gente que ha aportado su granito de arena, hasta maquilladoras y peluquería por hacer que este sueño se cumpla.

— ¿Qué crees que puedes aportar como reina que no puedan las otras?

— No se, soy la verdad que bastante natural. Soy muy humana, intento que nadie quede por debajo de mi ni nada. Intento siempre mantener la naturalidad. Y animar a chicas a que lo hagan porque conoces a muchas personas y al fin y al cabo es una experiencia que la gente se lleva, y pese a que parezca que cunden los estereotipos, que son todas chicas delgadas y guapas, al fin y al cabo todas tenemos las misma oportunidades de participar y de presentarnos a este concurso en igualdad de condiciones.

— ¿Qué te parece que haya gente que considere machista este tipo de concursos?

— La verdad es que no creo que sea un concurso machista. Me parece mal que lo piensen, al fin y al cabo en la gala drag no se ve esa cosificación y son muchos los candidatos que enseñan su cuerpo y van casi desnudos, por así decirlo. Hay que abrir un poco más la mente y un cuerpo es un cuerpo, desde pequeños nos han enseñado que es así. No veo la necesidad de diferenciar entre un cuerpo de hombre y de mujer, un cuerpo es un cuerpo, es la naturaleza y hay que abrirse al mundo, ir avanzado poco a poco y cambiando de mente.

— Este año un chico ha intentado presentarse a la gala de la reina. ¿qué te parece?

— No me parece mal porque al fin y al cabo no hay que juzgar a la gente por lo que piensa, a lo mejor se quiere sentir reina y no drag queen. No porque tenga una condición sexual tiene que presentarse a ciertas galas. Si su ilusión es presentarse a reina, adelante. Creo que lo terminará consiguiendo y se presentarán chicos, a la gala.

— ¿A que otro concurso te presentarías sin dudarlo?

— Creo que no me quedan muchos (risas). Solo me quedarían las murgas y las comparsas. He participado en el concurso de maquillaje corporal, las oberturas de la gala de la reina y la drag y he participado como bailarina con las drags. Si es verdad que como drag queen no me veo.

— ¿Cuál es tu recuerdo carnavalero más divertido?

— Mi primera gala drag queen, es uno de los recuerdos que más tengo presente porque fue la primera vez que participé en una gala, y el año pasado cuando gané con Chuchi. Eso es algo inolvidable, cuando oí su nombre no me lo creí, estaba en schock. Tuve que levantarme al día siguiente y convencerme de que había ganado.

— ¿Cuál es tu cuento preferido? ¿Porqué?

— La Cenicienta. Supongo que es un cuento cuya música me llena de recuerdos, siempre me he sentido un poco cenicienta porque siempre estoy limpiando (risas).

— ¿De qué disfrazaría al alcalde? ¿y al presidente del Gobierno?

—Al alcalde... en relación a lo que va el carnaval, no sé, la verdad.. ni idea. Al presidente del Gobierno, ¿de payaso? (risas)

— ¿Eres más de cine o de series? ¿Cuál es la última que has visto?

— Soy más de series. La última que he visto, porque ahora mismo no tengo mucho tiempo, es La Casa de Papel.

— Si te concedieran tres deseos, ¿cuáles serían y porqué?

— Primero disfrutar al máximo de esta experiencia y que los nervios no me impidan disfrutar de cada momento que estoy viviendo. Segundo, salud, por supuesto, porque sin salud no podría estar aquí y el tercero sería que la vida cambie un poco, que no haya tanta violencia y agresividad, que la gente cambie un poco de mente es lo que pediría. Sin que la gente cambié todo seguirá yendo a peor y somos nosotros los que tenemos que cambiar para que todo cambie. Menos violencia sería lo ideal.