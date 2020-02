Desde una singular fábrica Las Despistadas elevaron sus críticas al mercado laboral, a la explotación actual y a la falta de respeto de los derechos laborales. «Sus derechos aquí no valen nada», exclamaron antes de centrar sus dardos contra la clase política, en especial contra el partido de extrema derecha. «Digo no a que Canarias sea como Andalucía, torera, homófoba y machista», sentenciaron. Dedicaron su actuación a Eli, una componente que no estuvo en Santa Catalina. Los Chancletas repasaron sus últimos 15 recordando que «ya se fue la Pepa (Luzardo)» o que «la mejor afición la del Insular. Tras esto dieron paso a unas sirenas que homenajearon a «la sirena más especial», Thaïs Henríquez. Las Declaradas llegaron desde «una lejana galaxia para disfrutar del mejor carnaval». Criticaron las eternas obras que colapsan la capital grancanaria como la MetroGuagua y que «hacen imposible poder aparcar», «menudo es el negocio que se tienen montando con la zona verde y azul» estos de «Sagulpa han montando un parking en toda la ciudad», remataron. Las Fisgonas recordaron la actuación en Got Talent de los Zeta, zetas que les valió el primer premio. Continuaron criticando la presencia de «la derecha aplastante son discriminantes, buscan el odio» en todo un alegato hacia la igualdad ya que sin ella «este país no iba a avanzar» para rematar «yo sí te creo». Las Traviesas viajaron al 2050 para lamentar «tanta incivilización» que provoca «el calentamiento global, los polos derretidos y la selva agonizando porque el hombre la asfixio». Los Alborotados remarcaron la hipocresía de otras murgas que van a Tenerife a comprar sus letras «la esencia que yo vi no queda nada» reivindicando el murguero artesanal «yo critico a compañeros como se hacía años atrás con ironía y respeto». Los Chismosos llegaron con un don especial «lo que pierdas lo puedo encontrar» «hasta el aceite del chicharrero». Recordaron el paso de Chicote por la isla y la denuncia de la comida poco saludable de los colegios, «olvidaron coño la salud de los chiquillos por sacar buena tajada». «Que rabia da que Gran Canaria sea otra vez portada nacional» sentenciaron. Los Serenquenquenes relataron diversos miedos como el de los mayores «por si su familia les abandona» o las mujeres por si «de noche va sola». «Vivimos acojonados, sentimos el miedo por todos lados». «Tengo miedo Román y a Pedro Quevedo, con Coalición Canaria han pactado estos bandoleros».