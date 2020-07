«Estuve hora y media en la parada de la guagua y al final me llevó un vecino»

El barrio de Hoya Andrea es un fondo de saco. Detrás de los adosados construidos al borde de la carretera, serpentea un entramado de casas terreras en el que viven casi 3.200 almas. Para salir de allí, el transporte público nunca ha sido la opción más rápida, pero el servicio era esencial para muchos niños que iban a los institutos de otros barrios, para personas mayores que suelen acudir a Las Canteras a pasear, para los enfermos que deben acudir al hospital general de Gran Canaria y, en definitiva, para quienes no poseen coche y tienen que realizar cualquier papeleo en la ciudad. Porque en Hoya Andrea, cuando se refieren al resto de la urbe hablan ya de la capital, «como si fuéramos una aldea abandonada».

Esta sensación de aislamiento se ha visto agudizada tras la pandemia. Después de las restricciones impuestas a la movilidad, el transporte público no ha vuelto a los parámetros habituales. La nueva normalidad del servicio de Guaguas Municipales les obliga a esperar dos horas entre una guagua y la siguiente.

Elías Zaal, uno de los 350 ancianos que resiste en el barrio (el 11% de su población es mayor de 64 años), es una víctima de la nueva normalidad. «Estuve esperando la guagua una hora y media hasta que llegó un vecino y me llevó», explica. Iba al hospital. Llegó tarde. «Tuve que hablar con el personal y a trancas y barrancas me atendieron», detalla, «a mí me gusta ser puntual».

Cuando llamó a quejarse, desde Guaguas le dijeron que debía mirar los horarios en Internet. «Yo no tengo Internet, no hay derecho a esto», se queja.

La última parada de la línea 45 (Santa Catalina-Hoya Andrea) cae en la calle Otoño, en la plaza del barrio. Lo indica un panel metálico junto a la escalera de acceso a la plaza, sin marquesina ni paneles de información del paso de la guagua en tiempo real. Con estas condiciones, se entiende que Elías llegara tarde.

«Que pongan por lo menos el reloj para ver cuándo pasa la guagua», demanda Miguel Nicolás Viera, otro de los vecinos afectados.