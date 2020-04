El taxi mantiene el servicio al 20% y Guaguas refuerza 3 líneas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido mantener la oferta de servicio actual del taxi, que fue fijada a fines de marzo solo un 20% de la flota cada día como consecuencia de las restricciones de movilidad impuestas por el Gobierno de España para responder a la crisis sanitaria desatada por la expansión del coronavirus. Pese a que ayer el Estado levantó la fase de hibernación, lo que ha permitido la vuelta al trabajo de servicios no esenciales, el Consistorio ha optado por mantener la limitación del servicio al entender que las restricciones a la movilidad siguen vigentes.

En cambio, desde Guaguas Municipales se informaba ayer de un refuerzo de los servicios en las líneas 17 (Teatro-Auditorio), 22 (Santa Catalina-La Paterna) y 26 (Santa Catalina-Campus Universitario) para este lunes. Eso sí, se mantiene una reducción del servicio general del 50% en toda la red.

La capital grancanaria se desmarca de esta manera de la iniciativa adoptada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que el pasado sábado emitía un decreto, de aplicación a partir de este lunes, en el que se volvía a activar la mitad de la flota de taxis en días alternos: un día, las licencias pares; y, al siguiente, las impares. El Consistorio santacrucero abría la mano y modificaba la decisión adoptada el 30 de marzo, con la que se limitaba al 25% el número de licencias en activo en cada jornada.

La capital tinerfeña adopta esta medida para «ajustar la oferta de servicio público de taxi a las nuevas restricciones y a la demanda previsible, garantizando los desplazamientos de aquella población que le sea necesario el uso del taxi para el acceso a los establecimientos de productos alimenticios, farmacéuticos u otros de primera necesidad, así como centros sanitarios o de trabajo».

Una decisión así fue reclamada al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por parte del presidente de la Asociación pro Derechos del Taxista Autónomo de Canarias (Asprotac), Francisco Javier Mendoza. «Con motivo de la vuelta al estado anterior de confinamiento, en el que pueden volver a salir aquellas personas que necesitan volver a sus trabajos, no reconocidos ya como únicamente esenciales, recordamos que el sistema anterior aplicable a la actividad del servicio público del taxi en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es el indicado por el propio Ayuntamiento, correspondiente a turnos de pares e impares, coincidiendo éstos con el número de las licencias», expone en un escrito remitido al alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo.

En cambio, desde la asociación mayoritaria se es partidario de mantener la situación actual. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT), Francisco Reyes, demandó a sus asociados que sigan con el sistema rotatorio de turnos al 20% porque la limitación fijada por la orden está vigente mientras se mantenga el estado de emergencia por parte de las autoridades estatales.

Para Reyes, además, no tiene sentido volver a sacar a la mitad de la flota a la calle cuando no hay trabajo para eso. «Las calles siguen vacías», expuso, «el fin de semana pasado hubo compañeros que trabajaron cinco horas y solo cubrieron dos carreras, con lo que la recaudación no llegó ni a quince euros».

El presidente de la ATAT considera que no vale la pena poner en riesgo a los taxistas en estos momentos en que el Covid-19 sigue activo en las islas.