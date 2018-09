El taxi en Galicia «atascaría» el entorno

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento, José Eduardo Ramírez, considera que «es injusto» que el sector del taxi diga que no atiende sus peticiones. «Hemos atendido a todos los representantes del sector, hemos ido a una asamblea -cosa que no había hecho nadie-, cumplimos a rajatabla la propuesta de acuerdo que nos hicieron, en lo relativo al referéndum de los días libres, las inspecciones documentales, los vaqueros y la tarifa única, y estamos tramitando las subvenciones para adaptar los vehículos», expuso. Desde este planteamiento, el Ayuntamiento no cierra la puerta al diálogo frente al anuncio de paros y protestas, pero se mantiene firme en la decisión de prohibir la circulación de los taxis a través de la calle Galicia, en el primer tramo de la futura MetroGuagua.

La razón que explica este posicionamiento es el de la fluidez del tráfico. Para que la transformación del eje de Mesa y López sea efectiva de cara a la llegada de la MetroGuagua, se hace necesario que Néstor de la Torre pueda absorber todo el tráfico que se retire de Mesa y López. Y para eso, la calle Galicia es, a ojos del Ayuntamiento, clave.

«Néstor de la Torre necesita fluidez y para eso es necesario que los semáforos estén en verde el máximo tiempo posible», detalló el edil, «dejando solo Galicia para las guaguas conseguimos que el semáforo de Néstor de la Torre esté en rojo cinco o seis segundos, algo que es imposible si todos los taxis pasan por Galicia». En su opinión, el paso del taxi «atascaría Néstor de la Torre o bloquearía Galicia».

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Ángel Sabroso, aconsejó al gobierno tripartito a «bajarse de la soberbia y atender las demandas de los taxistas». En su opinión, «el origen de este problema reside, por un lado, en la nula consideración que PSOE-Podemos-Nueva Canarias tienen hacia el sector del taxi, y por otro lado en la improvisación constante en la que habita el lío de la MetroGuagua. Ni programación, ni participación, ni planificación ha habido con el juguete electoral de la MetroGuagua».