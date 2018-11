El sabor del gofio llega a Pisa

Quién se iba a imaginar que uno de los productos más tradicionales de nuestras islas, como es el gofio, iba a tener tanto éxito en el extranjero. Pues ha sucedido en una pequeña heladería en la ciudad de Pisa, Ammodo, y su impulsor ha sido Paolo Silvestri, un italiano afincado en Gran Canaria desde hace unos veinte años que se ha especializado en llevar este sabor a sus platos, mezclando elementos característicos de sus dos tierras.

A lo largo de su trayectoria profesional en el mundo de la gastronomía, Silvestri admite que ha estado obsesionado con las posibles aplicaciones del gofio para sacar nuevos sabores. A pesar de que en 2013 una disección aórtica le obligó a retirarse prácticamente de la cocina, su pasión y amor por las Islas ha resultado ser más fuerte. Por ello, explica, cada vez que viaja a su país natal trata de convencer a numerosos cocineros de las ventajas de utilizar este producto en sus establecimientos. «En el gofio he visto una salvación, no solo porque me guste su perfume y su sabor, semejante al del turrón, a la almendra, es la solución a muchas dificultades culinarias para las personas que tienen restricciones a la hora de comer, como los celíacos. En general tiene muchas cosas positivas, incluso el bajo coste», añade.