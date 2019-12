«El pregón será divertido, socarrón como mi estilo»

— Comencé en una de esas murgas que nacen en las escuelas. Y luego pasé por la comparsa, la Maracaibo. Estuve solo un año y fue una gran experiencia. Lo que pasa es que aflojé un poco en los estudios y mis padres me dijeron que la tenía que dejar. Luego intento colaborar con todas las murgas que me piden que les presente en sus presentaciones, poner mi granito de arena en las comparsas. Todo lo que yo pueda sumar ahí me tienen.

— Sobre todo me alegra que piensen en la gente de la tierra. Que se elija a un profesional canario y sobre todo a uno de los que han defendido a la fiesta en los momentos buenos, pero también en los malos. Que los ha tenido. El carnaval de esta ciudad y sus grupos. Yo creo que represento a todo el mundo. También a los medios de comunicación, que son parte importante por la difusión y darle más importancia si cabe a este carnaval. Estoy feliz y encantado.

— No pensaba emocionarme pero al final uno se acaba siempre emocionando. Tuve en su día la fortuna de que me nombraran hijo predilecto, y ahora de repente pregonero del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria , es una gran responsabilidad. Pero tengo el corazón pletórico; estoy muy feliz de que se hayan acordado de mí.

— Durante la presentación no ha podido contener las lágrimas y ha dicho que este era un momento muy especial para usted...

— Vive pegado a lo que colectivos como las murgas y las comparsas trabajan durante el año. ¿Qué destacaría de ellos?

— El sacrificio, el trabajo, lo que significa salir a la calle. Ese esfuerzo. La organización del carnaval te puede ayudar, pero el gasto económico, el tiempo que se le dedica y que se roba a las familias. Es tanto lo que hay detrás de un grupo del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, de las murgas o las comparsas, que hay que agradecerles mucho.

— Sin embargo, su posición ante las cámaras de la televisión también le ofrece un punto de vista de la fiesta a la que no todo el mundo tiene acceso...

— Tengo una opinión más amplia de lo que puede ser el carnaval porque también lo pateo en la calle. No solamente con los grupos; micrófono en mano me he recorrido muchas veces la cabalgata y sé del sentir de la gente. Tengo las dos vertientes, la del espectador y la de estar encima del escenario. Y la de estar en la zona de detrás del telón con la parte organizativa.

— Ya ha avisado que se guarda los detalles para la puesta de escena del carnaval del próximo 7 de febrero. Pero nos puede avanzar cuáles serán las líneas maestras de lo que sucederá sobre el escenario de la plaza de Santa Ana?

— Creo que va a ser un pregón muy divertido. Soy un poco socarrón a la hora de presentar galas, no dentro del estilo que todo el mundo piensa. Quizás por eso también trabajo mucho en las galas. Por eso vamos a aprovechar esa vis cómica que siempre me gusta demostrar en mis galas. Por supuesto, también va a ver música, no podrá faltar esa Invitación al carnaval de Sindo Saavedra. Y vamos a hacer un recorrido a la mirada televisiva con la que siempre se ha enfocado esta fiesta.