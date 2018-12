El PP denuncia el sobrecoste y el retraso del parquin de San Bernardo

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento criticó que «de forma incomprensible el tripartito decidió asumir directamente la reconstrucción y posterior explotación del aparcamiento público subterráneo más antiguo de la ciudad, licitado en el año 1969, en lugar de proceder a una concesión pública de obra y explotación al encontrarse en el corazón de una de las zonas comerciales abiertas más importante de Canarias».

«Al final, esa decisión ha hecho que más de dos años y medio después del cierre del aparcamiento -en abril de 2016- siga aún cerrado, la obra esté suponiendo una odisea para vecinos, comerciantes y conductores de San Bernardo y Primero de Mayo, y encima se esté gastando más de 5 millones de euros de dinero público que no se han podido dirigir a otras necesidades», lamenta Sabroso. «Que una obra que se anuncia en 2,5 millones de euros cueste al final más del doble, es para que el Tripartito se sonroje aunque sea por una vez en sus desastrosos cuatro años de gestión», considera Sabroso tras conocerse que aún habrá que gastar otros 900.000 euros adicionales.

Los populares dicen que el aparcamiento de San Bernardo ya estaría abierto y a coste cero para el Ayuntamiento si lo hubieran sacado a concesión, ya que los aparcamientos que debe ejecutar directamente la administración son los de rentabilidad social y medioambiental, como los intermodales disuasorios a la entrada de la ciudad o los de residentes en los barrios, «justo de lo que no ha hecho ni uno el tripartito en cuatro años». Las actividades de mercado consolidadas no deben ser objeto de competencia por parte del Ayuntamiento, sino dirigir esos recursos a las necesidades donde el mercado no llega.