El óxido devora el entorno de La Cícer

La próxima vez que le digan que la playa de Las Canteras es la joya de la corona, piense en un metal precioso rumbriento. El entorno de La Cícer, y más concretamente los alrededores del auditorio Alfredo Kraus, tienen tal grado de óxido que hay barandas metálicas agujereadas y soportes de estructuras que literalmente se han desintegrado, dejando una fina capa de orín sobre el paseo.

Nada mejor que una mirada nueva para espantarse del poder del salitre y de la falta de mantenimiento, por no abrir el debate de la conveniencia del uso de determinados materiales a orillas del mar. Esta perspectiva es la que aporta Manuel Barroso, escritor e historiador afincado en Venezuela que cada año regresa fiel a su cita con la playa de Las Canteras. «No me lo podía creer», explica, «una ciudad tan bonita y esplendorosa como Las Palmas de Gran Canaria, y me encuentro con la playa de Las Canteras prácticamente abandonada».